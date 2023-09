Należąca do NASA sonda Juno wykonała oszałamiające zdjęcie Jowisza i wulkanicznego księżyca Io

Należąca do NASA sonda kosmiczna Juno, która okrąża Jowisza od ponad siedmiu lat, niedawno wykonała urzekające zdjęcie gazowego olbrzyma obok jego wulkanicznego księżyca Io. Zdjęcie wykonano 53 lipca podczas 31. bliskiego przelotu Juno obok Jowisza.

Zdjęcie, przetworzone przez naukowca Alaina Miróna Velázqueza przy użyciu surowych danych z JunoCam, ukazuje kontrast, kolor i ostrość obu ciał niebieskich. W momencie wykonania zdjęcia Juno znajdowała się około 51,770 395,000 kilometrów od Io i 2024 XNUMX kilometrów nad szczytami chmur Jowisza. Oznacza to najbliższe jak dotąd spotkanie Juno i Io, a bliższe przeloty zaplanowano na koniec tego roku i w XNUMX roku.

Io, jako najbardziej wewnętrzny z dużych księżyców Jowisza, doświadcza ogromnych sił grawitacyjnych ze strony Jowisza i jego siostrzanych księżyców Europy i Ganimedesa. To przyciąganie grawitacyjne prowadzi do ciągłego rozciągania i ściskania Księżyca, co przyczynia się do jego wysokiej aktywności wulkanicznej. Io jest uważane za najbardziej aktywne wulkanicznie ciało w całym Układzie Słonecznym, na jego powierzchni znajdują się setki wulkanów i jezior stopionej lawy krzemianowej.

Podczas przyszłych bliskich przelotów obok Io naukowcy z Southwest Research Institute (SwRI) wykorzystają teleskopy Hubble'a i Jamesa Webba do jednoczesnej obserwacji księżyca Jowisza z dużej odległości. Obserwacje te dostarczą cennych informacji na temat procesów wulkanicznych na Io i pomogą pogłębić naszą wiedzę na temat tego intrygującego ciała niebieskiego.

Źródło: NASA

Definicje:

– Statek kosmiczny Juno: statek kosmiczny wystrzelony przez NASA w 2011 r. z misją badania składu Jowisza, pola grawitacyjnego, pola magnetycznego i magnetosfery polarnej.

– Io: Jeden z największych księżyców Jowisza, znany z intensywnej aktywności wulkanicznej i wyjątkowych cech geologicznych.

– Jowisz: największa planeta w naszym Układzie Słonecznym, znana z kolorowych burz, w tym z kultowej Wielkiej Czerwonej Plamy.

– Naukowiec obywatelski: osoba, która uczestniczy w badaniach naukowych i analizie danych, często wykorzystując publicznie dostępne dane lub wnosząc wkład w projekty badawcze jako naukowiec nieprofesjonalny.