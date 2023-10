Odsłanianie tajemnic Jowisza: upiorne odkrycia i elektryzująca błyskawica

By

Na rozległym obszarze północnego obszaru Jowisza, znanego jako Jet N7, należąca do NASA sonda kosmiczna Juno dokonała mrożącego krew w żyłach odkrycia podczas 54. bliskiego przelotu. Juno wykonała uderzające zdjęcie, które ukazuje krajobraz burzliwych chmur i burz wzdłuż terminatora planety. To niesamowite zdjęcie zapewnia intrygujący wgląd w zawiłe funkcjonowanie atmosfery Jowisza i z pewnością wywoła ciarki na plecach.

Jednak ten urzekający obraz kryje w sobie więcej, niż mogłoby się wydawać. Naukowiec obywatelski Władimir Tarasow, wykorzystując surowe dane z instrumentu JunoCam należącego do Juno, stworzył niesamowitą postać przypominającą twarz wyłaniającą się z chmur. Zjawisko to często obserwuje Juno, gdzie formacje chmur przywołują obrazy poprzez pareidolię – tendencję astronomów do dostrzegania znajomych kształtów w przypadkowych wzorach. Pojawienie się tej upiornej „twarzy” dodaje kosmicznej scenerii elementu intrygi i tajemniczości.

Ale to nie wszystko! Juno dokonała niedawno kolejnego niezwykłego wyczynu, rejestrując elektryzującą aktywność błyskawic Jowisza. W przeciwieństwie do Ziemi, gdzie błyskawice pochodzą z chmur wodnych i są bardziej powszechne w pobliżu równika, błyskawice na Jowiszu powstają z chmur zawierających mieszaninę amoniaku i wody i pojawiają się głównie w pobliżu biegunów. To wyjątkowe zjawisko rzuca nieziemski blask na enigmatyczną powierzchnię gazowego giganta.

Podczas 31. bliskiego podejścia Juno do Jowisza w dniu 30 grudnia 2020 r. sonda kosmiczna uchwyciła hipnotyzujący widok: wir w pobliżu północnego bieguna planety, jarzący się blaskiem błyskawicy. Naukowiec obywatelski Kevin Gill przetworzył surowe dane JunoCam w 2022 r., tworząc urzekającą przyjemność wizualną. Odkrycie to pogłębia naszą wiedzę na temat mechaniki niebieskiej zachodzącej na sąsiednim gazowym olbrzymie.

W miarę jak Juno kontynuuje swoją misję, możemy sobie tylko wyobrazić, jakie nowe cuda i tajemnice odkryje. Z każdym mijającym spotkaniem zagłębiamy się w złożoność atmosfery Jowisza i jesteśmy świadkami piękna i intrygi naszego kosmicznego sąsiada.

Często Zadawane Pytania

P: Co to jest pareidolia?

Odp.: Pareidolia to zjawisko psychologiczne, w którym jednostki dostrzegają rozpoznawalne wzorce lub obrazy w przypadkowych bodźcach, takich jak chmury lub obiekty nieożywione.

P: W jaki sposób Juno rejestruje obrazy Jowisza?

O: Juno wykorzystuje instrument JunoCam, który rejestruje obrazy atmosfery Jowisza podczas bliskich przelotów. Te surowe obrazy są następnie przetwarzane przez naukowców-obywateli w celu stworzenia oszałamiających wizualnie zdjęć.

P: Dlaczego błyskawica Jowisza różni się od błyskawicy Ziemi?

O: Błyskawice na Jowiszu pochodzą z chmur zawierających mieszaninę amoniaku i wody, w przeciwieństwie do Ziemi, gdzie błyskawice powstają w chmurach wodnych. Ponadto błyskawice Jowisza są bardziej widoczne w pobliżu biegunów, rzucając nieziemski blask na powierzchnię planety.

P: Jakie jest znaczenie badania atmosfery Jowisza?

O: Badanie atmosfery Jowisza pomaga naukowcom uzyskać wgląd w dynamikę gazowych gigantów i dostarcza cennych informacji pozwalających zrozumieć atmosfery planet w naszym Układzie Słonecznym i poza nim.