Nowe odkrycie: zaskakująca paleta kolorów Jowisza

Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał niedawno urzekający obraz Jowisza, ukazujący gazowego olbrzyma w nieoczekiwanej pastelowej palecie. To kolorowe złożone zdjęcie, wykonane w świetle ultrafioletowym, oferuje wyjątkową perspektywę na atmosferę Jowisza, odsłaniając godną uwagi cechę — Wielką Czerwoną Plamę, która wygląda na niebieską.

Intrygująca transformacja odcienia Wielkiej Czerwonej Plamy w widmie ultrafioletowym wynika z mgły występującej na dużych wysokościach w masywnym układzie burzowym. Mgły te pochłaniają fotony ultrafioletowe, uniemożliwiając ich odbicie z powrotem na Ziemię. Naukowcy z NASA, wykorzystując dane z propozycji Hubble'a skupiającej się na układach superburzowych Jowisza, zamierzają wykorzystać to zdjęcie w ultrafiolecie do badania i mapowania złożonych struktur chmur głębinowych w atmosferze Jowisza.

Światło ultrafioletowe, charakteryzujące się krótkimi falami i dużą energią, ujawnia zjawiska ukryte poza zasięgiem ludzkiego wzroku. Umożliwia astronomom obserwację światła emitowanego przez gorące, młode gwiazdy, zazwyczaj zasłonięte przez pył galaktyczny. Dodatkowo światło ultrafioletowe odkrywa kluczowe informacje na temat składu, gęstości i temperatur materii międzygwiazdowej.

W 2020 roku Kosmiczny Teleskop Hubble'a uzyskał kolejny niezwykły obraz Jowisza, wykorzystując różne długości fal, w tym ultrafiolet. Połączenie obrazowania w bliskiej podczerwieni i obserwacji w ultrafiolecie zapewnia kompleksowy i panchromatyczny wgląd w wysokości oraz rozkład mgły i cząstek Jowisza. To jeszcze bardziej poprawia obrazy w świetle widzialnym zarejestrowane przez Hubble'a, ukazując stale zmieniające się układy chmur.

Publikacja tego zdjęcia zbiega się z dwoma znaczącymi wydarzeniami w niebiańskiej podróży Jowisza. Po pierwsze, Jowisz osiągnął perygeum, najbliższy Ziemi punkt, w dniach 1–2 listopada 2023 r., znajdując się w odległości około 595 milionów km (370 milionów mil) między naszą planetą a gazowym olbrzymem. Następnie w dniach 2–3 listopada 2023 r. doszło do opozycji, wyznaczającej położenie Jowisza, Ziemi i Słońca. Taka konfiguracja stanowi dla obserwatorów idealną okazję do obserwacji Jowisza, który wieczorami można łatwo rozpoznać jako jasny obiekt na wschodnim niebie. Nawet za pomocą skromnych teleskopów lub lornetek można zobaczyć cztery największe księżyce Jowisza, z których trzy są większe od Księżyca Ziemi, a godnym uwagi Ganimedesem jest największy naturalny satelita naszego Układu Słonecznego.

Przeżyj oszałamiający kosmos, gdy Jowisz odsłania swoje prawdziwe kolory, namalowane arcydzieło na nocnym niebie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Co to jest światło ultrafioletowe?

Światło ultrafioletowe odnosi się do krótkich fal światła, które posiadają wysoką energię, ale znajdują się poza zasięgiem ludzkiego wzroku. Może ujawnić ukryte zjawiska, takie jak światło emitowane przez młode gwiazdy, i dostarczyć cennych informacji na temat składu, gęstości i temperatur materii międzygwiazdowej.

2. Dlaczego Wielka Czerwona Plama na ultrafioletowym zdjęciu Jowisza wydaje się niebieska?

Wielka Czerwona Plama na Jowiszu wydaje się niebieska na zdjęciu w ultrafiolecie ze względu na obecność mgły występującej na dużych wysokościach w układzie burzowym. Mgły te pochłaniają fotony ultrafioletowe, zapobiegając ich odbiciu z powrotem na Ziemię.

3. Jakie znaczenie ma osiągnięcie przez Jowisza perygeum i opozycji?

Osiągnięcie perygeum Jowisza oznacza jego najbliższe podejście do Ziemi, co pozwala na lepsze obserwacje. Opozycja pojawia się, gdy Jowisz, Ziemia i Słońce znajdują się w jednej linii, co sprawia, że ​​jest to idealny czas na obserwację gazowego giganta nawet za pomocą małych teleskopów lub lornetek.