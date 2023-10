Nowe spojrzenie na pochodzenie rozbłysków gamma ujawnione w badaniu NASA

By

W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez NASA zespół naukowców dokonał przełomowego odkrycia dotyczącego pochodzenia rozbłysków gamma (GRB). Obserwując wyjątkowo jasny GRB, znany jako GRB 230307A, przy użyciu różnych teleskopów kosmicznych i naziemnych, w tym należącego do NASA Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, Kosmicznego Teleskopu Promieniowania Gamma Fermiego i Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta, badacze uzyskali nowy wgląd w to niezwykłe zjawisko .

W badaniu skupiono się na następstwach połączenia gwiazd neutronowych, które było źródłem eksplozji odpowiedzialnej za rozbłysk gamma. Dzięki obserwacjom wykonanym przez należący do NASA Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba naukowcom udało się wykryć obecność pierwiastka chemicznego telluru w pozostałościach po eksplozji. Odkrycie to dostarcza kluczowych informacji na temat składu kilonowej powstałej podczas łączenia się gwiazd neutronowych.

Główny autor badania, Andrew Levan, podkreślił znaczenie wkładu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba w pogłębianie naszej wiedzy na temat powstawania pierwiastków we wszechświecie. Identyfikując położenie gwiazd neutronowych biorących udział w połączeniu, badanie ujawniło, że znajdują się one w galaktyce spiralnej oddalonej o około 120,000 XNUMX lat świetlnych od miejsca połączenia.

Chociaż zdarzenia kilonowe powstałe w wyniku łączenia się gwiazd neutronowych są rzadkie i trudne do zaobserwowania, wyniki tego badania rzucają światło na naturę i charakterystykę tych zdarzeń. Co więcej, badania dostarczają mocnych dowodów na poparcie długoletniej hipotezy, że w wyniku łączenia się gwiazd neutronowych powstają pierwiastki ciężkie poza żelazem.

Ten wspólny wysiłek obejmujący wiele teleskopów zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i naziemnej pozwolił naukowcom zebrać mnóstwo informacji na temat GRB 230307A. Wyniki badania podkreślają transformacyjną rolę teleskopów, takich jak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, i przyszłych instrumentów, takich jak Rzymski Teleskop Kosmiczny Nancy Grace, w pogłębianiu naszego zrozumienia Wszechświata, w szczególności poprzez umożliwienie badania rzadkich zdarzeń, takich jak kilonowe i pierwiastków, które one tworzą. produkować.

Najczęściej zadawane pytania

P: Co to jest rozbłysk gamma?



O: Rozbłysk gamma to niezwykle energetyczna eksplozja, która uwalnia intensywny rozbłysk promieniowania gamma.

P: Co to jest kilonowa?



O: Kilonowa to wybuchowe następstwo połączenia gwiazd neutronowych, charakteryzujące się produkcją ciężkich pierwiastków.

P: W jaki sposób Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przyczynił się do badań?



O: Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, należący do NASA, odegrał kluczową rolę w wykryciu obecności telluru – pierwiastka – w pozostałościach eksplozji połączenia gwiazd neutronowych, zapewniając wgląd w skład kilonowej.

P: Jakie dowody dostarczyło badanie na powstawanie ciężkich pierwiastków poza żelazem?



O: Badanie dostarczyło mocnych dowodów na to, że fuzje gwiazd neutronowych są potencjalnym źródłem powstawania ciężkich pierwiastków poza żelazem.

P: Jak daleko znajdowała się galaktyka spiralna, w której znajdowały się gwiazdy neutronowe biorące udział w fuzji?



O: Gwiazdy neutronowe znajdowały się w odległości około 120,000 XNUMX lat świetlnych od miejsca połączenia w galaktyce spiralnej.

Źródła:

NASA – www.nasa.gov