Odkrywanie Jowisza: Teleskop Jamesa Webba ujawnia hipnotyzujące obrazy gazowego giganta

By

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w dalszym ciągu zadziwia naukowców swoimi odkryciami, tym razem dostarczając urzekających zdjęć atmosfery Jowisza. Wykorzystując swoją niezwykłą wizję, Teleskop Webba odsłonił nigdy wcześniej nie widziane obiekty, które zaskoczyły społeczność naukową.

Jednym z przełomowych odkryć dokonanych przez Teleskop Jamesa Webba jest wykonanie zdjęć przedstawiających szybki strumień odrzutowy o szerokości ponad 4800 kilometrów na równiku Jowisza. Obrazy te dają naukowcom nowy wgląd w klimat i dynamikę gazowego giganta. Ricardo Hueso z Uniwersytetu Kraju Basków w Bilbao w Hiszpanii wyraził swoje zdziwienie, stwierdzając: „To, co zawsze postrzegaliśmy jako rozmyte mgły w atmosferze Jowisza, teraz wydaje się wyraźnymi cechami, które możemy śledzić wraz z szybkim obrotem planety”.

Korzystając ze swoich instrumentów NIRCam, Teleskop Webba wykonywał zdjęcia Jowisza co 10 godzin przez cały dzień Jowisza w lipcu 2022 r. Zdjęcia te, wykonane przy użyciu czterech różnych filtrów zdolnych do wykrywania niewielkich zmian cech na różnych wysokościach, umożliwiły naukowcom badanie atmosfery Jowisza w więcej szczegółów. Co więcej, teleskop wykorzystał znajdujące się na większych wysokościach warstwy atmosfery, znajdujące się 25–50 kilometrów nad wierzchołkami chmur planety. Zmierzona prędkość obserwowanego strumienia odrzutowego wyniosła około 515 kilometrów na godzinę, czyli była większa niż huragan 5. kategorii na Ziemi.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, największy i najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, jest częścią Wielkich Obserwatoriów NASA. Jego głównym celem jest wychwytywanie i skupianie światła, umożliwiając naukowcom zajrzeć w przeszłość dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Umieszczony w punkcie Lagrange'a L2, 1.5 miliona kilometrów od Ziemi, Teleskop Webba zapewnia wyjątkowy punkt obserwacyjny do badania obiektów i zjawisk niebieskich.

Te urzekające zdjęcia Jowisza wykonane przez Teleskop Jamesa Webba, w połączeniu ze zdolnością teleskopu do widzenia w świetle podczerwonym i jego współpracą z Kosmicznym Teleskopem Hubble'a, umożliwiły naukowcom po raz pierwszy wykrycie i śledzenie strumienia strumieniowego Jowisza. Odkrycia te pozwalają na głębsze zrozumienie dynamiki atmosfery gazowego olbrzyma i przyczyniają się do naszej szerszej wiedzy o Wszechświecie.

Źródła:

– NASA: Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html