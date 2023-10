Nowo odkryty pierwiastek znaleziony w następstwie kosmicznego zderzenia

Niedawne badania przeprowadzone za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) ujawniły obecność telluru, bardzo rzadkiego pierwiastka na Ziemi, w następstwie zderzenia dwóch gęstych ciał gwiazd oddalonych o około 1 miliard lat świetlnych. To przełomowe odkrycie oferuje cenny wgląd w proces tworzenia pierwiastków we wszechświecie.

Badanie prowadzone pod kierunkiem Andrew Levana z Uniwersytetu Radboud w Holandii pokazuje znaczenie JWST w wypełnianiu luk w naszej wiedzy na temat pochodzenia pierwiastków chemicznych. Levan twierdzi, że eksploracja tych brakujących fragmentów stała się możliwa dzięki zaawansowanym możliwościom teleskopu Webba.

Naukowcy uważają, że gwiazdy neutronowe obserwowane przez JWST były kiedyś zwykłymi masywnymi gwiazdami, które istniały w galaktyce przed połączeniem. Kiedy jedna z tych gwiazd osiągnęła kres swojego życia i eksplodowała jako supernowa, została wyrzucona ze swojej galaktyki i przeleciała 120,000 XNUMX lat świetlnych dalej. Druga gwiazda poszła w jej ślady, jednak oba ciała pozostały powiązane grawitacyjnie nawet po wyrzuceniu z macierzystej galaktyki.

Połączenie dwóch gwiazd neutronowych w jedną całość nastąpiło setki milionów lat później, a to niezwykłe wydarzenie miało miejsce 7 marca tego roku. W wyniku kosmicznego połączenia, znanego jako kilonowa, powstał rozbłysk gamma (GRB), który obserwowano przez rekordowe 200 sekund. Wykrycie telluru w gruzach otaczających fuzję było możliwe dzięki obserwacjom JWST oraz wysiłkom obserwatorium kosmicznego Fermiego i Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta.

To nowe odkrycie astronomiczne pogłębia naszą wiedzę na temat powstawania ciężkich pierwiastków i otwiera ekscytujące możliwości dla przyszłych odkryć. Jak stwierdził Ben Gompertz, profesor na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przekroczył już oczekiwania i ma potencjał do odkrywania jeszcze cięższych pierwiastków, rewolucjonizując naszą wiedzę o wszechświecie.

FAQ:

P: Czym jest Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba?

O: Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to potężne obserwatorium kosmiczne obsługiwane przez NASA.

P: Dlaczego tellur jest uważany za rzadki na Ziemi?

Odp.: Tellur jest rzadkością na Ziemi, ponieważ występuje głównie w połączeniu ze złotem, miedzią i innymi minerałami.

P: Co to jest kilonowa?

O: Kilonowa to zdarzenie astronomiczne, które ma miejsce, gdy zderzają się dwie gwiazdy neutronowe, co powoduje uwolnienie ogromnej ilości energii i utworzenie ciężkich pierwiastków.

