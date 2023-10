Potencjał fal spinowych i nadprzewodników w informatyce kwantowej i technologii energooszczędnej

Naukowcy z Politechniki w Delft dokonali przełomu w swoich badaniach, skutecznie kontrolując i manipulując falami spinowymi za pomocą nadprzewodników. Fale spinowe, czyli fale przenoszące informacje występujące w materiałach magnetycznych, mają ogromny potencjał jako zamiennik tradycyjnej elektroniki. Odkrycie to otwiera możliwości rozwoju energooszczędnych technologii informatycznych i łączenia podzespołów w komputerach kwantowych.

Fale spinowe tworzą pole magnetyczne, a w połączeniu z nadprzewodnikiem generują nadprąd. Wykorzystując elektrodę nadprzewodzącą jako zwierciadło, badacze byli w stanie spowolnić fale spinowe i skuteczniej nimi manipulować. Co ciekawe, długość fal spinowych zmieniała się znacząco w miarę przechodzenia pod elektrodą nadprzewodzącą, co pozwalało na precyzyjną kontrolę fal poprzez regulację temperatury elektrody.

Zespół wykorzystał cienką warstwę magnetyczną znaną jako granat itrowo-żelazowy (YIG) jako materiał podstawowy, a następnie elektrodę nadprzewodzącą i dodatkową elektrodę do indukowania fal spinowych. Ochłodzenie elektrody do wyjątkowo niskiej temperatury umożliwiło jej wejście w stan nadprzewodnictwa, co doprowadziło do obserwacji wolniejszych fal spinowych. Odkrycie to rzuca nowe światło na właściwości nadprzewodników i dostarcza cennych informacji dla przyszłych badań.

W eksperymencie wykorzystano unikalną technologię czujników, która wykorzystywała elektrony diamentu do pomiaru pól magnetycznych fal spinowych, co umożliwiło obrazowanie i analizę. Technologia ta może zrewolucjonizować różne dziedziny, podobnie jak skaner MRI zapewnia wewnętrzne obrazy ludzkiego ciała.

W dziedzinie technologii fal spinowych pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Aby stworzyć energooszczędne komputery wykorzystujące tę technologię, należy opracować małe obwody zdolne do wykonywania obliczeń. Jednak odkrycie dokonane przez zespół z Uniwersytetu w Delft otwiera świat możliwości. Elektrody nadprzewodzące torują drogę do stworzenia niezliczonych nowych i energooszczędnych obwodów fal spinowych.

Połączenie fal spinowych i nadprzewodników jest również obiecujące w przypadku projektowania urządzeń wytwarzających minimalne fale cieplne i dźwiękowe. Zastosowania takie jak filtry częstotliwości spintroniczne, rezonatory, tranzystory i złącza między kubitami w komputerach kwantowych to dopiero początek.

Ogólnie rzecz biorąc, ten przełom w kontrolowaniu i manipulowaniu falami spinowymi za pomocą nadprzewodników może zrewolucjonizować dziedziny obliczeń kwantowych i technologii energooszczędnych.

