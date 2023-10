Celem Bena Lamm jest przywracanie do życia wymarłych stworzeń

Ben Lamm, współzałożyciel Colossal Biosciences, postawił sobie za cel przywrócenie do życia wymarłych gatunków w ciągu najbliższych pięciu lat. Lamm i jego zespół, we współpracy z genetykiem z Harvardu, Georgem Churchem, skupiają swoje wysiłki na wyginięciu stworzeń, takich jak mamut włochaty, tygrys tasmański i ptak dodo.

Proces wskrzeszenia wymarłego zwierzęcia polega na edycji DNA jego najbliższego żyjącego krewnego w celu dopasowania do genomu wymarłego zwierzęcia. W przypadku mamuta włochatego oznacza to wykorzystanie DNA słonia azjatyckiego, z którym mamuty są blisko spokrewnione. Dokonując ukierunkowanych zmian w genomie słonia, zespół ma nadzieję stworzyć zarodek, który będzie można doprowadzić do porodu u żywej matki zastępczej, co doprowadzi do narodzin pierwszego wymarłego zwierzęcia.

Ostatecznym celem jest wypuszczenie tych wymarłych zwierząt do ich naturalnych siedlisk, co przyczyni się do odbudowy ekosystemów i potencjalnie złagodzi zmiany klimatyczne. Gatunki kluczowe, takie jak mamut włochaty, mają znaczący wpływ na swoje środowisko, a ich ponowne wprowadzenie może mieć pozytywny wpływ na ich ekosystemy.

Chociaż pomysł przywracania do życia wymarłych zwierząt budzi kontrowersje, wielu naukowców uważa, że ​​może przynieść ogromne korzyści, takie jak przywrócenie ekosystemów i spowolnienie zmian klimatycznych. Na przykład ponowne wprowadzenie wilków do Parku Narodowego Yellowstone spowodowało znaczące zmiany w krajobrazie i miało pozytywny wpływ na erozję gleby.

Należy jednak wziąć pod uwagę względy etyczne. W przeszłości ludzie eksploatowali mamuty i polowali na nie, nawet tysiące lat po ich wyginięciu. Niektórzy twierdzą, że biorąc pod uwagę pilność kryzysu klimatycznego, nawet ambitne projekty o niskim prawdopodobieństwie powodzenia mogą być uzasadnione.

Źródła:

– Zatrzask: „Przedsiębiorca Ben Lamm o przywracaniu do życia wymarłych zwierząt”

– Obrazy Getty’ego

Definicje:

– Wymarcie: proces przywracania do życia wymarłego gatunku poprzez inżynierię genetyczną i zaawansowane technologie.

– Genom: kompletny zestaw genów lub materiału genetycznego obecnego w komórce lub organizmie.

– Gatunek kluczowy: gatunek, który ma nieproporcjonalny wpływ na swoje środowisko i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu struktury i funkcji ekosystemu.

– Ekosystem: wspólnota organizmów żywych wraz z ich środowiskiem fizycznym, współdziałająca jako system.

– Wskrzeszenie: przywrócenie do życia lub ożywienie czegoś, co jest martwe lub wymarłe.