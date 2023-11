Odkrywanie przyszłości stacji kosmicznych: ewolucja poza Międzynarodową Stację Kosmiczną

By

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) zbliża się do ważnego kamienia milowego – 25. rocznicy jej funkcjonowania na orbicie wokół naszej planety. Przez lata ISS służyła jako tymczasowy dom dla setek astronautów i była gospodarzem różnorodnych eksperymentów, począwszy od badania wpływu nieważkości na żywe stworzenia po badanie ciemnej materii i warstw ozonowych Ziemi. Jednak dni stacji są policzone. W związku z wyciekami powietrza, awariami silników odrzutowych i innymi nieszczęściami, które nękają starzejący się statek kosmiczny, NASA podjęła decyzję o zamknięciu ISS w 2031 roku.

Czego jednak nauczyliśmy się z ISS i czy było warto zainwestować 120 miliardów funtów? Wielu naukowców twierdzi, że cenne spostrzeżenia zdobyte podczas życia i pracy w stanie nieważkości uzasadniają ogromne koszty. Wiedza ta okaże się niezbędna, gdy ludzkość wyruszy z powrotem na Księżyc i przygotuje się do długotrwałych podróży na Marsa i dalej. ISS wykazała, że ​​ludzie mogą prosperować w przestrzeni kosmicznej, co jest istotną lekcją dla naszych przyszłych wysiłków eksploracyjnych.

Z drugiej strony krytycy twierdzą, że środki przeznaczone na ISS można było lepiej wydać na alternatywne projekty. W latach 1990. Stany Zjednoczone musiały wybierać między ISS a proponowanym akceleratorem cząstek, ostatecznie wybierając stację kosmiczną ze względów politycznych. Decyzja ta pozostawiła Europie swobodę w rozwoju Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC), który od tego czasu przyniósł liczne przełomy naukowe. Mając to na uwadze, niektórzy twierdzą, że eksploracja z użyciem robotów staje się coraz bardziej wydajna, przez co obecność człowieka w kosmosie staje się mniej konieczna do badań naukowych.

Choć ISS ma zostać zakończona, stacje kosmiczne nie znikają z nocnego nieba. Kilka krajów, w tym USA, Europa, Japonia, Kanada, Indie i Chiny, ma plany dotyczące nowych laboratoriów na orbicie. Działająca już chińska stacja Tiangong ma przekroczyć żywotność ISS. Co więcej, Stany Zjednoczone we współpracy z innymi krajami planują budowę Gateway, mniejszej stacji kosmicznej, która będzie orbitować wokół Księżyca. Gateway będzie służyć jako baza badawcza i umożliwi badania i ewentualne ustanowienie stałej obecności załogi na powierzchni Księżyca.

Oczekuje się, że pojawienie się prywatnych firm, takich jak Axiom, zrewolucjonizuje także rynek stacji kosmicznych. Celem Axiom jest dodanie do ISS czterech nowych siedlisk, w których będą mogli zamieszkać sponsorowani astronauci, którzy będą prowadzić badania i prace naukowe w kosmosie. Siedliska te zostaną wystrzelone przy użyciu rakiet będących własnością prywatną, a ostatecznie zostaną odłączone jako pojedyncza nowa stacja kosmiczna, zanim ISS zostanie sprowadzona z orbity.

Żegnając ISS, rozpoczynamy nową erę eksploracji kosmosu. Prywatne przedsięwzięcia i międzynarodowa współpraca ukształtują przyszłość stacji kosmicznych, umożliwiając nam odkrycie tajemnic wszechświata i utorują drogę ludzkości do dalszej podróży poza Ziemię.

FAQ

1. Jakie są główne ustalenia ISS?

ISS dostarczyła cennych informacji na temat życia i pracy w stanie nieważkości. Wykazano, że ludzie potrafią przystosować się do przestrzeni kosmicznej i prosperować, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłych długotrwałych misji i osadnictwa na innych ciałach niebieskich.

2. Czy fundusze zainwestowane w ISS można było lepiej wykorzystać gdzie indziej?

Krytycy twierdzą, że alternatywne projekty, takie jak proponowany akcelerator cząstek, mogłyby być bardziej opłacalne i produktywne pod względem naukowym. Zwolennicy podkreślają jednak wyjątkową wiedzę zdobytą dzięki ISS i jej znaczenie dla przyszłej eksploracji kosmosu.

3. Jaka przyszłość czeka stacje kosmiczne?

Kilka krajów, w tym USA, Europa, Japonia, Kanada, Indie i Chiny, ma plany dotyczące nowych stacji kosmicznych. Stacje te posłużą jako bazy badawcze, ułatwią eksplorację Księżyca i przyczynią się do utworzenia stałych placówek załogowych na Księżycu i poza nim.

4. Jak prywatne firmy będą kształtować rynek stacji kosmicznych?

Prywatne firmy, takie jak Axiom, wkraczają na rynek stacji kosmicznych, dodając nowe siedliska i oferując sponsorowanym astronautom możliwości prowadzenia badań w kosmosie. Celem tych firm jest zrewolucjonizowanie eksploracji kosmosu i otwarcie nowych możliwości rozwoju nauki.