Indie pomyślnie wystrzeliły statek kosmiczny Aditya-L1 do badania Słońca

By

2 września Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) wystrzeliła statek kosmiczny Aditya-L1, co stanowiło pierwszą indyjską misję obserwatorium słonecznego. Sonda rozpoczęła swoją 110-dniową podróż do Punktu Lagrange'a-1 układu Słońce-Ziemia po udanym manewrze wstawienia przez Punkt Lagrange'a. Manewr ten zepchnął statek z orbity Ziemi na trajektorię w kierunku punktu L1 Słońce-Ziemia.

Punkty Lagrange'a, zgodnie z definicją NASA, to pozycje w przestrzeni, w których siły grawitacyjne układu dwóch ciał, takiego jak Słońce i Ziemia, wytwarzają wzmocnione obszary przyciągania i odpychania. Punkty te mogą być wykorzystywane przez statki kosmiczne jako „miejsca parkingowe”, aby pozostać w stałym położeniu przy minimalnym zużyciu paliwa.

Sonda Aditya-L1 zostanie umieszczona na orbicie halo wokół L1, czyli w odległości około 1.5 miliona km od Ziemi, co stanowi zaledwie 1% odległości Ziemia-Słońce. To strategiczne położenie zapewni nieprzerwane obserwacje Słońca, umożliwiając indyjskim naukowcom zdobycie nowych informacji na temat centrum naszego Układu Słonecznego.

Pomyślne transfery trajektorii ISRO w kierunku innych ciał niebieskich lub lokalizacji w przestrzeni kosmicznej pokazały ich specjalistyczną wiedzę w zakresie eksploracji kosmosu. Misja ta jest następstwem poprzednich udanych wypraw ISRO na Słońce i Księżyc.

Sonda Aditya-L1 spędzi co najmniej następne pięć lat na badaniu różnych aspektów Słońca z jego orbity wokół L1. Te specjalistyczne badania przyczynią się do lepszego zrozumienia Słońca i jego wpływu na Ziemię. Misja stanowi kamień milowy w wysiłkach Indii w zakresie eksploracji kosmosu i otwiera drzwi do dalszego postępu naukowego.

Ogólnie rzecz biorąc, pomyślny wystrzelenie i przeniesienie trajektorii statku kosmicznego Aditya-L1 stanowi znaczące osiągnięcie indyjskiej agencji kosmicznej ISRO. Misja ta umożliwi indyjskim naukowcom zebranie cennych danych o Słońcu i pogłębienie wiedzy o centrum naszego Układu Słonecznego.

Źródła:

– Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO)

– Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA)