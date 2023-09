Projektowanie przyszłości w kosmosie: tworzenie nadających się do zamieszkania środowisk poza Ziemią

By

Próbując założyć kolonie na Księżycu, a ostatecznie na Marsie, architekci i projektanci pracują nad stworzeniem nadającego się do zamieszkania środowiska, które zapewni komfort i zmniejszy tęsknotę za domem astronautom odbywającym długotrwałe podróże kosmiczne. Valentina Sumini, architekt i inżynier, stoi na czele tej wschodzącej dziedziny zwanej architekturą kosmiczną.

Badania Sumini, we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i NASA, obejmują wywiady z astronautami, aby zrozumieć ich doświadczenia i projektowanie siedlisk kosmicznych odpowiadających ich potrzebom. Astronauci często tęsknią za domem i są odcięci od Ziemi, dlatego Sumini dąży do stworzenia wnętrz sprzyjających zamieszkaniu przez ludzi. Wiąże się to z włączaniem elementów natury i tworzeniem wciągających środowisk symulujących widoki i dźwięki Ziemi.

Aby walczyć ze stresem i tęsknotą za domem, zespoły Sumini zaprojektowały kapsułę, która przesyła w czasie rzeczywistym dane z rezerwatu dzikiej przyrody, zapewniając astronautom wirtualne doświadczenie przebywania w otoczeniu natury. W swoich projektach życia poza Ziemią czerpie inspirację z życia na Ziemi, wykorzystując algorytmy oparte na wzroście korzeni i naśladując zachowanie pszczół podczas roju. Sumini opracowała także egzoszkielet bez użycia rąk, inspirowany ogonem konika morskiego, który zwiększa mobilność i zręczność astronautów pracujących w mikrograwitacji.

Zespoły badawcze Sumini testują swoje projekty w ekstremalnych środowiskach przypominających warunki panujące na Księżycu i Marsie, takich jak zbocza hawajskiego wulkanu i polarny lód Svalbardu. Sztuczna inteligencja, roboty i drukarki 3D odegrają kluczową rolę w budowie budynków i szklarni na tych pozaziemskich powierzchniach, zapewniając przetrwanie przyszłym mieszkańcom.

Chociaż nie ma „Planety B”, Sumini wierzy, że eksploracja kosmosu może dostarczyć cennych spostrzeżeń i postępu technologicznego, który można zastosować do życia na Ziemi. Podróż w kierunku zakładania społeczności na innych planetach to przedsięwzięcie badawcze, które przesuwa granice ludzkich możliwości i może pewnego dnia doprowadzić do powstania żywych społeczności na Marsie.

