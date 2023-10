Postępy w technologii chaotycznych mikrogrzebieni rewolucjonizują losowe generowanie bitów

By

Zaawansowana technologia nanofotoniczna utorowała drogę rewolucyjnym osiągnięciom w dziedzinie optycznych grzebieni częstotliwości. Grzebienie częstotliwości optycznych, początkowo uznane przez laureatów Nagrody Nobla Theodora W. Hänscha i Johna L. Halla, odgrywają zasadniczą rolę we współczesnych badaniach fizyki i różnorodnych zastosowaniach. Spośród różnych stanów dynamicznych grzebieni częstotliwości optycznych, grzebień chaotyczny wyróżnia się dużą nieliniowością.

Niedawno zespół badaczy kierowany przez prof. Jiagui Wu z Southwest University (SWU) w Chinach zagłębił się w tę fascynującą krainę chaotycznych mikroplastrów. Chaotyczne mikrogrzebienie to mikrorezonatory, które generują wiele chaotycznych kanałów, przy czym każdy ząb grzebienia służy jako źródło entropii do generowania fizycznych losowych bitów (PRB). Potencjał tych mikroplastrów w pokonywaniu ograniczeń związanych z barierami związanymi z czasem i częstotliwością doprowadził do zaproponowania nowego typu lidaru.

Badanie zatytułowane „Massive and równoległe fizyczne losowe generowanie bitów o szybkości 10 Tbit/s przy użyciu chaotycznego mikrogrzebienia” opublikowano w czasopiśmie Frontiers of Optoelectronics. Naukowcy wykorzystali kompaktowy i skalowalny mikrorezonator Si3N4 do wygenerowania mikrogrzebieni w skali chipa. Wykorzystując multiplekser z podziałem długości fali, mogli jednocześnie wytworzyć setki chaotycznych zębów grzebieniowych, z których wszystkie współpracowały jako źródła entropii w celu generowania ogromnych ilości liczb losowych.

Wygenerowaną losowość poddano testowi i zweryfikowano za pomocą testów statystycznych NIST. Wyniki pokazały potencjał tej technologii, oferującej rozwiązania chipowe z możliwością generowania petabitów na sekundę (Pbitów/s) fizycznych losowych bitów. Warto zauważyć, że to przełomowe rozwiązanie daje nadzieję na znaczną poprawę szybkości i wydajności generowania liczb losowych.

FAQ:

P: Czym są grzebienie częstotliwości optycznych?

Odp.: Optyczne grzebienie częstotliwości to narzędzia wykorzystywane we współczesnych badaniach i zastosowaniach fizyki. Po raz pierwszy zostali wyróżnieni przez laureatów Nagrody Nobla Theodora W. Hänscha i Johna L. Halla za ich fundamentalną pracę w tej dziedzinie.

P: Co to jest grzebień chaotyczny?

Odp.: W chaotycznym grzebieniu każdy ząb grzebienia wykazuje chaotyczną dynamiczną oscylację, dzięki czemu nadaje się do fizycznego losowego generowania bitów.

P: W jaki sposób chaotyczne mikrogrzebienie są wykorzystywane w losowym generowaniu bitów?

O: Chaotyczne mikrogrzebienie składają się z setek chaotycznych kanałów, przy czym każdy ząb grzebienia działa jako źródło entropii dla fizycznego generowania losowych bitów.

P: Jak szybko może osiągnąć losowe generowanie bitów w przypadku chaotycznych mikrogrzebieni?

O: Chaotyczne mikrogrzebienie mogą potencjalnie osiągać prędkość petabitów na sekundę (Pbitów/s) przy losowym generowaniu bitów.

P: Jakie jest znaczenie tych badań?

Odp.: Badanie wykazało wykonalność mikrogrzebieni w skali chipa do generowania ogromnych ilości fizycznych losowych bitów, oferując potencjalne rozwiązania przy niskim koszcie i dużej równoległości.