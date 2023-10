Symulacje renesansu: rzucanie światła na powstawanie galaktyk

Fizycy z Uniwersytetu Maynooth zaprezentowali przełomowy zestaw symulacji komputerowych zwanych symulacjami renesansowymi, oferujących nowy wgląd w powstawanie galaktyk we wczesnym wszechświecie. Symulacje te, zgodne z obserwacjami wykonanymi przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST), stanowią cenne narzędzie do zrozumienia pochodzenia Wszechświata.

Wstępne ustalenia z JWST wskazały na potencjalną rozbieżność między naszym teoretycznym rozumieniem wczesnego powstawania galaktyk a rzeczywistymi obserwacjami. Wczesne galaktyki obserwowane przez teleskop okazały się jaśniejsze i masywniejsze, niż przewidywano, co rodzi pytania o dokładność istniejących modeli.

Wyniki badania, prowadzonego pod kierunkiem dr Johna Regana z Maynooth, we współpracy z badaczami z Georgia Institute of Technology w USA, opublikowano w Open Journal of Astrophysics. Symulacje opracowane przez zespół umożliwiają rozdzielczość i śledzenie maleńkich „zlepków ciemnej materii”, gdy łączą się i tworzą „halo” ciemnej materii, w których ostatecznie mieszczą się obserwowane przez nas galaktyki.

Symulacje nie tylko potwierdzają zgodność tych galaktyk z teoretycznymi modelami fizyki kosmologicznej, ale także dostarczają wglądu w powstawanie pierwszych gwiazd Wszechświata, znanych jako gwiazdy III populacji. Oczekuje się, że gwiazdy te będą masywniejsze i jaśniejsze niż ich obecne odpowiedniki.

Dr Regan podkreślił wpływ JWST na nasze zrozumienie wczesnego Wszechświata, stwierdzając: „Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zrewolucjonizował nasze rozumienie wczesnego Wszechświata”. Dzięki jego niezwykłym możliwościom możemy teraz zobaczyć Wszechświat takim, jaki był zaledwie setki milionów lat po Wielkim Wybuchu, kiedy miał mniej niż 1% swojego obecnego wieku.

Główny autor Joe McCaffrey, doktorant w Maynooth, podkreślił kluczową rolę symulacji w zrozumieniu naszego miejsca w wielkiej narracji wszechświata. Ponadto badacze zamierzają wykorzystać te symulacje do zbadania wzrostu masywnych czarnych dziur we wczesnym Wszechświecie.

Dzięki symulacjom renesansu fizycy są o krok od rozwikłania tajemnic otaczających powstawanie galaktyk i rzucenia światła na niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce w początkach wszechświata.

