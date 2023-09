Nowy projekt przywracający magię nocnych obserwacji nieba

W świecie astronomii debata pomiędzy użyciem dużych, skomplikowanych teleskopów a przenośnymi i prostymi lornetkami zawsze była tematem dyskusji. Chociaż teleskopy są na swoim miejscu, wielu astronomów uważa, że ​​lornetki zapewniają prawdziwy i wciągający widok nocnego nieba. Lornetka jest nie tylko bardziej przenośna, ale zapewnia także wyjątkowy i wciągający sposób odkrywania i poznawania nieba.

Analog Sky, projekt Roberta Asumendi, ogłosił niedawno ekscytujący zestaw do samodzielnego montażu o nazwie Magic. Celem tego projektu jest przywrócenie magii obserwacji nieba poprzez umożliwienie użytkownikom zbudowania własnej lornetki astronomicznej w kształcie pudełka. Zestaw łączy w sobie najlepsze cechy lornetki i teleskopu, zapewniając nowy i innowacyjny sposób eksploracji nocnego nieba.

Budowanie magii to prosty proces, do którego można podejść na trzy różne sposoby. Użytkownicy mogą wydrukować w 3D większość części (z wyjątkiem optyki) w oparciu o dostarczone specyfikacje, zamówić części od sugerowanych dostawców lub zastosować podejście hybrydowe i połączyć obie metody. Efektem końcowym jest kompaktowy i lekki teleskop lornetkowy z kątem prostym, podobny do stacjonarnych gogli Project Moonwatch używanych w latach 1960. XX wieku.

Magic jest nie tylko łatwy w użyciu, ale ma także wiele zastosowań. Można go używać do obserwacji naziemnych, obserwacji ptaków, a nawet udostępniać go wielu obserwatorom. Rozstaw okularów dioptrii można szybko regulować, co pozwala na płynne przekazywanie widoku z jednej osoby na drugą. Co więcej, Magic został zaprojektowany tak, aby był kompaktowy i lekki, dzięki czemu idealnie nadaje się do szybkich sesji na werandzie lub do samodzielnego noszenia przez dzieci.

Zestaw Magic można rozbudować o filtry i zawiera 4-miliwatowy wskaźnik laserowy do celowania oraz rozkładany celownik 1x jako zapasowy. Całkowity koszt budowy Magic waha się od nieco ponad 300 dolarów w przypadku wydrukowania części w 3D do około 500 dolarów w przypadku użycia zalecanego statywu. Biorąc pod uwagę, że wysokiej jakości lornetka astronomiczna może kosztować nawet tysiąc dolarów, koszt budowy Magic jest stosunkowo przystępny.

Magic Sky firmy Analog Sky oferuje rodzinom możliwość zaangażowania się we wspólny projekt i ponownego połączenia się z prostotą i pięknem nocnego nieba. W epoce zdominowanej przez czas ekranowy Magic zapewnia odświeżający i wciągający sposób na wspólne cieszenie się cudami wszechświata.

