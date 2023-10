Dołącz do uroczystości księżycowych: międzynarodowe wydarzenie Observe the Moon Night

By

Co roku NASA organizuje niezwykłe wydarzenie, które gromadzi ludzi z całego świata w celu obserwacji Księżyca – wirtualnie. International Observe the Moon Night to coroczne publiczne święto, którego celem jest zjednoczenie entuzjastów Księżyca, promowanie nauki i eksploracji Księżyca oraz uhonorowanie naszych kulturowych i osobistych powiązań z niebiańskim towarzyszem Ziemi.

Piękno tego wydarzenia tkwi w jego dostępności. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, możesz wziąć udział w księżycowych uroczystościach. Masz możliwość uczestniczenia lub organizowania wirtualnych lub osobistych wydarzeń, albo po prostu obserwowania Księżyca w zaciszu własnego domu. Globalna społeczność księżycowa łączy się za pośrednictwem różnych platform, takich jak strona wydarzenia na Facebooku, kanały mediów społecznościowych wykorzystujące #ObserveTheMoon oraz międzynarodowa grupa Flickr Observe the Moon Night.

NASA określiła kilka celów tego wydarzenia. Po pierwsze, pełni funkcję uroczystości gromadzącej ludzi z całego świata, których łączy pasja do Księżyca. Ma także na celu podniesienie świadomości na temat programów księżycowych NASA, dzięki czemu nauka i eksploracja Księżyca będą bardziej dostępne dla społeczeństwa. Co więcej, program International Observe the Moon Night umożliwia indywidualnym osobom odkrywanie świata Księżyca i nauk o kosmosie, wykorzystując ziemski Księżyc jako punkt wyjścia w odkrywczej podróży.

Wydarzenie zachęca do dzielenia się inspirowanymi Księżycem historiami, obrazami, dziełami sztuki i nie tylko, wspierając twórcze połączenie z naszym niebiańskim sąsiadem. Wzbudzając zainteresowanie obserwacjami Księżyca, projekt International Observe the Moon Night rozszerza swój wpływ na szersze niebo i otaczający nas świat, inspirując do ciągłych poszukiwań.

Zatem zaznaczajcie w swoich kalendarzach! Tegoroczne międzynarodowe wydarzenie Observe the Moon Night będzie można oglądać za pośrednictwem transmisji telewizyjnej NASA. Włącz kanał o 7:23 EDT / 00:21 UTC 2023 października XNUMX r. i dołącz do globalnej społeczności księżycowej w czarującej podróży pełnej odkryć i uznania dla Księżyca.

