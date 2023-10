Rezerwat Ciemnego Nieba Hanle: raj dla astronomów-amatorów

Wioska Hanle położona na terenie rezerwatu przyrody Changthang Wildlife Sanctuary słynie z dziewiczego ciemnego nieba i suchej pogody, co czyni ją idealnym miejscem do badań astronomicznych. Hanle, będące siedzibą Indyjskiego Obserwatorium Astronomicznego i drugiego co do wielkości teleskopu optycznego na świecie, zostało niedawno wyznaczone przez terytorium Unii Ladakh jako Rezerwat Ciemnego Nieba Hanle (HDSR).

Celem HDSR jest ochrona obszaru przed zanieczyszczeniem światłem spowodowanym przez człowieka i zachowanie jego niezwykłej ciemności na potrzeby obserwacji astronomicznych. Promuje także turystykę, zapewniając odwiedzającym możliwość poznania piękna nocnego nieba. Astronomów-amatorów od dawna przyciąga Hanle ze względu na wyjątkowo ciemne niebo, które pozwala im obserwować słabe obiekty niebieskie i robić szczegółowe zdjęcia.

Jedną z głównych atrakcji imprezy gwiezdnej zorganizowanej w Hanle była możliwość zobaczenia rzadkich zjawisk astronomicznych, takich jak „fałszywy świt” i „światło zodiakalne”. Fałszywy świt odnosi się do poświaty przed wschodem słońca, którą można obserwować jedynie z najciemniejszych miejsc, podczas gdy światło zodiakalne to słabe światło słoneczne rozproszone przez pył w płaszczyźnie Układu Słonecznego.

Uczestnicy z różnych miejsc w Indiach, w tym z Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep i Bombaju, a także lokalni mieszkańcy i turyści zebrali się w Hanle, aby wziąć udział w imprezie z gwiazdami. Zdarzenie przyciągnęło zarówno astronomów-amatorów, jak i obserwatorów wizualnych, którzy byli w stanie docenić niejasne, słabe galaktyki widoczne na (najciemniejszym) niebie Bortle-1 w HDSR.

Starając się zaangażować lokalną społeczność i promować astroturystykę, Indyjski Instytut Astrofizyki (IIA) dostarczył wybranym mieszkańcom małych teleskopów i przeszkolił ich na „ambasadorów astronomii”. Inicjatywa ta nie tylko pomaga w rozwoju społeczno-gospodarczym obszaru, ale także zapewnia turystom otrzymywanie kompetentnych wskazówek i informacji na temat nocnego nieba.

Patrząc w przyszłość, organizatorzy planują uczynić HDSR Star Party corocznym wydarzeniem, mając nadzieję, że przyciągnie entuzjastów astronomii z Indii i zagranicy. Dzięki ciągłemu wsparciu lokalnych społeczności i wysiłkom informacyjnym IIA niebo nad Hanle pozostanie cenionym celem zarówno obserwatorów gwiazd, jak i astronomów.

