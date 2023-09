Nowo zauważone: indyjski lądownik i łazik Chandrayaan-3 na Księżycu

By

Indyjska misja Chandrayaan-3, która 23 sierpnia pomyślnie wylądowała na Księżycu, została uchwycona na nowych zdjęciach wykonanych przez inną sondę księżycową. Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) opublikowała zdjęcia radarowe z misji księżycowej Chandrayaan-2, która dotarła na orbitę Księżyca w 2019 roku.

Chociaż lądownik Chandrayaan-3 jest obecnie nieaktywny, ze względu na dwutygodniową ciemność po bliższej stronie Księżyca, po której wylądował, istnieje możliwość, że obudzi się, gdy powróci światło słoneczne. Jednakże urzędnicy ISRO potwierdzili, że lądownik i jego mały łazik o nazwie Pragyan osiągnęły już wszystkie swoje główne cele. Pragyan pomyślnie wystartował ze swojego lądownika Vikram i wykonał zdjęcia otoczenia.

To nie pierwszy raz, kiedy indyjska misja księżycowa jest obserwowana z kosmosu. Należąca do NASA sonda Lunar Reconnaissance Orbiter wykonała już zdjęcia historycznej misji w wysokiej rozdzielczości. Indie stały się czwartym krajem, po Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych i Chinach, któremu udało się wylądować na Księżycu.

Oprócz misji indyjskiej wiele innych krajów obiera za cel południowy biegun Księżyca, aby zbadać rezerwy lodu na tym obszarze. NASA planuje utworzenie w regionie co najmniej jednej bazy, która będzie wykorzystywać lód księżycowy do wspierania astronautów i maszyn w ramach programu Artemis, którego celem jest zapewnienie stałej obecności człowieka na Księżycu i wokół niego do końca 2020 roku.

Chociaż Indie odniosły sukces w swojej misji na Księżyc, inne kraje i prywatne firmy również podejmowały w ostatnim czasie próby wylądowania na Księżycu. Rosyjska sonda Luna-25 rozbiła się podczas próby lądowania w zeszłym miesiącu, a japońska agencja kosmiczna JAXA wystrzeliła swój lądownik księżycowy SLIM, który w nadchodzących miesiącach podejmie próbę lądowania.

Ogólnie rzecz biorąc, indyjska misja Chandrayaan-3 osiągnęła znaczące kamienie milowe w eksploracji Księżyca, a zdjęcia wykonane przez inne sondy księżycowe pokazują sukces kraju w osiąganiu nowych granic w przestrzeni kosmicznej.

