Ambitne misje kosmiczne Indii: przygotowanie się na przyszłość

By

Indie osiągnęły niedawno kamień milowy w eksploracji kosmosu, pomyślnie lądując Chandrayaan-3 na południowym biegunie Księżyca, co czyni je czwartym krajem, któremu udało się tego dokonać. Bazując na tym sukcesie, Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) skupiła się już na nowych misjach, w tym misji słonecznej Aditya-L1 i misji lotów kosmicznych załogowych Gaganyaan.

Misja Aditya-L1 ma dotrzeć do celu, Słońca, w połowie stycznia przyszłego roku. Tymczasem misja Gaganyaan jest pierwszą w historii misją ISRO załogowego lotu kosmicznego, której celem jest wyniesienie załogi składającej się z trzech astronautów na niższą orbitę okołoziemską. Na ten ambitny projekt przeznaczono budżet w wysokości 10,000 XNUMX crore rupii.

Indie planują także utworzenie do 2035 r. własnej stacji kosmicznej, zwanej Bharatiya Antariksha Station. Ponadto ISRO zamierza wysłać ludzi na Księżyc do 2040 r., co oznacza jeden z najbardziej ambitnych indyjskich projektów kosmicznych w dotychczasowej historii.

W ramach projektu Gaganyaan ISRO przeprowadziło niedawno test lotu pojazdu Abort Mission-1 (TV-D1), pierwszy z serii testów bezzałogowych. Celem tego testu była ocena podsystemów pojazdu i systemu ucieczki załogi, a także charakterystyki i systemów hamowania modułu załogi na większych wysokościach. ISRO planuje przeprowadzić trzy kolejne misje bezzałogowego pojazdu testowego przed lotem kosmicznym z załogą.

Co więcej, po udanej indyjskiej misji Mars Orbiter w 2014 r., ISRO planuje ponowną wizytę na Czerwonej Planecie z Mangalyaan-2. Chociaż oficjalne szczegóły misji nie są jeszcze znane, oczekuje się, że będzie ona przewozić cztery ładunki, które przeprowadzą różne testy na Marsie.

Ambicje kosmiczne Indii wykraczają poza Marsa, ponieważ ISRO planuje w przyszłości wysłać orbiter na Wenus. Wenus jest często nazywana bliźniaczą Ziemią ze względu na podobieństwa wielkości i masy, ale obie planety mają drastyczne różnice w atmosferze i stanie powierzchni. Wstępne raporty sugerują, że misja Venus Orbiter Mission, zwana Shukrayaan-1, mogłaby zostać wyposażona w pięć instrumentów.

Ostatnie osiągnięcia Indii i plany na przyszłość w zakresie eksploracji kosmosu świadczą o ich zaangażowaniu w osiągnięcie pozycji lidera w tej dziedzinie. Dzięki ambitnym projektom na horyzoncie Indie są gotowe wnieść znaczący wkład w nasze zrozumienie wszechświata.

Definicje:

– Chandrayaan-3: indyjska misja księżycowa, która pomyślnie wylądowała na Księżycu.

– Aditya-L1: Indyjska misja słoneczna ma dotrzeć do Słońca w styczniu 2021 r.

– Gaganyaan: indyjska misja załogowego lotu kosmicznego, której celem było wystrzelenie trzech astronautów na niższą orbitę okołoziemską.

– Stacja Bharatiya Antariksha: planowana w Indiach stacja kosmiczna.

– Mangalyaan-2: druga misja Indii na orbitę Marsa.

– Shukrayaan-1: misja Indii na Wenus.

Źródła:

– Artykuł źródłowy