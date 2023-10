By

Niedawne wydarzenie znane jako Star Party zostało zorganizowane przez Indyjski Instytut Astrofizyki (IIA) w Rezerwacie Ciemnego Nieba Hanle we wschodnim Ladakhu. To wyjątkowe spotkanie zgromadziło około 30 astronomów-amatorów z różnych regionów Indii, którzy obserwowali i fotografowali dziewicze nocne niebo z dala od zakłóceń spowodowanych zanieczyszczeniem świetlnym.

Rezerwat Hanle Dark Sky, położony nad spokojną rzeką Hanle, na wysokości 14,108 1,073 stóp nad poziomem morza, jest znany jako jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji gwiazd. Ciemne niebo i sprzyjające warunki pogodowe sprawiają, że jest to idealne miejsce do badań astronomicznych i astrofotografii. Zajmujący obszar około XNUMX kilometrów kwadratowych Rezerwat Ciemnego Nieba Hanle (HDSR) został wyznaczony przez terytorium Unii w Ladakhu w celu zwalczania zanieczyszczenia światłem i ochrony naturalnej ciemności obszaru.

Impreza Star Party była nie tylko okazją do obserwacji gwiazd i astrofotografii, ale także była wydarzeniem edukacyjnym dla lokalnych ambasadorów astronomii. Ambasadorzy ci, przeszkoleni przez IIA, mieli okazję uczyć się od czołowych astronomów-amatorów w kraju, poszerzając swoją wiedzę o nocnym niebie.

Pomimo wyzwań, jakie stwarzały duże wysokości, niskie temperatury i niski poziom tlenu, astronomowie biorący udział w projekcie byli podekscytowani swoim doświadczeniem. Wyposażeni w osobiste teleskopy i kamery uchwycili cuda nieba, takie jak fałszywy świt i światło zodiakalne, zjawiska, które można obserwować jedynie z wyjątkowo ciemnych miejsc, takich jak Hanle.

Sukces inauguracyjnej imprezy Star Party doprowadził do planów administracji UT Ladakh, aby uczynić ją corocznym wydarzeniem, jeszcze bardziej zwiększając zainteresowanie astrofotografią i badaniami w Indiach. Ponadto rząd Indii zezwolił ostatnio turystom zagranicznym na nocleg w Hanle i innych miejscowościach turystycznych w Ladakhu, rozszerzając dostęp do tych wyjątkowych miejsc astronomicznych.

