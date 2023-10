Nowe badania pokazują, że przyspieszone topnienie pokrywy lodowej Antarktyki Zachodniej doprowadzi do zwiększonego wzrostu poziomu morza

Zrozumienie wpływu topnienia wywołanego oceanem na społeczności przybrzeżne

Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z British Antarctic Survey ujawnia alarmujące ustalenia dotyczące przyszłości pokrywy lodowej Antarktyki Zachodniej. Niezależnie od naszych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, tempo topnienia pokrywy lodowej przez ocieplający się Ocean Południowy znacznie przyspieszy w XXI wieku, co spowoduje znaczny wzrost poziomu mórz. Ma to tragiczne konsekwencje dla społeczności przybrzeżnych na całym świecie.

Pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej to rozległy obszar lądowego lodu składający się z połączonych ze sobą lodowców. Działając jako siła stabilizująca, przybrzeżne szelfy lodowe pomagają utrzymać integralność tych lodowców. Jednak ocieplające się oceany powodują topnienie szelfów lodowych od spodu. W miarę jak szelfy lodowe stają się cieńsze i topnieją, następuje zrzut słodkiej wody z lodowców do oceanu, co prowadzi do wzrostu poziomu mórz.

Badanie skupiło się na wrażliwym regionie Morza Amundsena, gdzie destabilizacja pokrywy lodowej jest zauważalna już od dziesięcioleci. Poprzednie ustalenia sugerowały, że zmiany klimatyczne są odpowiedzialne za ocieplenie oceanu na tym obszarze. Aby określić stopień topnienia szelfu lodowego w regionie w ciągu następnych 80 lat, naukowcy wykorzystali regionalny model oceanu i przeprowadzili symulację różnych scenariuszy.

Wyniki są co najmniej niepokojące. Niezależnie od trajektorii redukcji emisji wszystkie symulacje przewidywały szybki wzrost ocieplenia oceanów i topnienia szelfów lodowych w ciągu stulecia. Nawet najbardziej optymistyczny scenariusz, który zakłada ograniczenie globalnego ocieplenia do 1.5°C zgodnie z Porozumieniem paryskim, przewiduje trzykrotny wzrost historycznego tempa topnienia i ocieplenia.

Niepokojące jest to, że różnica w wynikach pomiędzy scenariuszami jest minimalna do roku 2045. Oznacza to, że działania podjęte w celu ograniczenia zużycia paliw kopalnych w nadchodzących dziesięcioleciach będą miały niewielki wpływ na ocieplenie oceanów i topnienie szelfów lodowych w najbliższej perspektywie. Chociaż najgorszy scenariusz przewiduje bardziej wyraźne topnienie, eksperci uważają je za nierealistyczną reprezentację przyszłego spalania paliw kopalnych.

Wyniki badań potwierdzają fakt, że szybkie ocieplenie oceanu w Morzu Amundsena jest nieuniknione co najmniej do roku 2100, niezależnie od międzynarodowych wysiłków na rzecz ograniczenia zużycia paliw kopalnych. To przyspieszone topnienie można przypisać wzmocnionym prądom oceanicznym przenoszącym cieplejszą wodę z głębokich warstw oceanu do płytszych szelfów lodowych wzdłuż wybrzeża. Podobne mechanizmy zaobserwowano w pomiarach satelitarnych przerzedzających się szelfów lodowych.

W miarę dalszego topnienia szelfów lodowych podnoszenie się poziomu mórz staje się poważnym problemem. Jednak określenie dokładnego wzrostu jest trudne bez uwzględnienia przepływu lodowców Antarktyki i tempa akumulacji śniegu na pokrywie lodowej, czyli czynników, które nie były objęte tym badaniem. Niemniej jednak naukowcy utrzymują, że zwiększone topnienie szelfu lodowego w regionie niewątpliwie przyspieszy wzrost poziomu mórz.

Pokrywa lodowa Antarktyki Zachodniej już w znacznym stopniu przyczynia się do globalnego wzrostu poziomu morza, tracąc około 80 miliardów ton lodu rocznie. Chociaż szacuje się, że całkowity potencjalny wzrost poziomu morza z powodu tej pokrywy lodowej wyniesie aż 5 metrów, dokładna wielkość i tempo topnienia pozostają niepewne. Naukowcy na całym świecie aktywnie pracują nad zrozumieniem i przewidywaniem tych aspektów.

W obliczu tych alarmujących ustaleń konieczne jest uznanie nieuchronności pewnych konsekwencji wynikających ze zmian klimatycznych. Kate Marvel, badaczka zajmująca się atmosferą, podkreśla, że ​​w walce ze zmianami klimatycznymi konieczna jest odwaga, a nie nadzieja. Odwaga ta pociąga za sobą długoterminowe planowanie i strategie adaptacyjne. Chociaż najbliższa przyszłość może wydawać się ponura, symulacje sugerują, że po roku 2100 można spodziewać się dalszych zmian i potencjalnie możliwego do uniknięcia wzrostu poziomu morza. Daje to nadzieję na zachowanie miast nadmorskich, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki.

FAQ

P: Czym jest pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej?

O: Pokrywa lodowa Antarktyki Zachodniej to największe na świecie nagromadzenie lodu lądowego, składające się z połączonych ze sobą lodowców.

P: Co powoduje topnienie szelfu lodowego?

O: Topnienie szelfów lodowych następuje głównie w wyniku ocieplenia oceanu, które powoduje erozję szelfów lodowych od spodu.

P: W jaki sposób topnienie szelfu lodowego wpływa na poziom mórz?

Odp.: W miarę topnienia szelfów lodowych uwalniana przez nie słodka woda zwiększa objętość wody w oceanie, co prowadzi do podniesienia się poziomu mórz.

P: Jakie jest znaczenie regionu Morza Amundsena?

O: Morze Amundsena jest uważane za najbardziej wrażliwy sektor pokrywy lodowej Zachodniej Antarktyki, w którym dochodzi do znacznego przerzedzania się szelfu lodowego i przyspieszania lodowców.

P: Czy można odwrócić wzrost poziomu mórz?

Odpowiedź: Badanie sugeruje, że chociaż natychmiastowy wzrost poziomu morza jest nieunikniony, długoterminowe wysiłki na rzecz ograniczenia emisji i wdrożenia środków adaptacyjnych mogą pomóc złagodzić i spowolnić przyszły wzrost poziomu morza.