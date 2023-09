RNA odzyskane od wymarłego tygrysa tasmańskiego, wzmożenie wysiłków w badaniach nad przeciwdziałaniem wymieraniu

By

Naukowcy odzyskali RNA tygrysa tasmańskiego, znanego również jako wilk workowaty, który jest przechowywany w muzeum w Sztokholmie od 1891 r. Chociaż ekstrakcję DNA ze starożytnych zwierząt i roślin przeprowadzano już wcześniej, jest to pierwszy przypadek, gdy udało się pozyskać RNA odzyskane od wymarłego gatunku. RNA, podobnie jak DNA, jest cząsteczką biomolekularną obecną we wszystkich żywych komórkach i odpowiedzialną za przenoszenie informacji genetycznej i syntezę białek. Zdolność do ekstrakcji, sekwencjonowania i analizy starego RNA może potencjalnie pomóc w odtworzeniu wymarłych gatunków i pomóc w zrozumieniu przeszłych pandemii wirusowych.

Tygrys tasmański był drapieżnikiem szczytowym, który niegdyś przemierzał kontynent australijski i sąsiednie wyspy. Przybycie człowieka do Australii spowodowało upadek gatunku, a europejscy kolonizatorzy w XVIII wieku dodatkowo przyczynili się do jego wyginięcia. Badania nad wyginięciem tygrysa tasmańskiego są uważane za jeden z najlepiej udokumentowanych przypadków wymierania spowodowanego działalnością człowieka.

Odzyskany RNA zapewnia wgląd w biologię i regulację metaboliczną tygrysa tasmańskiego przed jego wyginięciem. Zrozumienie uzupełnień genowych i aktywności genów wymarłych gatunków ma kluczowe znaczenie dla ich odtworzenia. Chociaż możliwość wskrzeszenia wymarłych gatunków za pomocą edycji genów żyjących krewnych jest nadal sceptyczna, zachęca się do dalszych badań nad biologią tych wymarłych zwierząt.

Odzyskanie RNA ze szczątków tygrysa tasmańskiego zaskoczyło naukowców, ponieważ ogólnie uważa się, że RNA jest mniej stabilne niż DNA i ma krótką żywotność. Wysuszony stan szczątków w Szwedzkim Muzeum Historii Naturalnej, z zachowaną skórą, mięśniami i kościami, prawdopodobnie przyczynił się do zachowania RNA.

Badania te otwierają nowe możliwości w dziedzinie przeciwdziałania wymieraniu i rzucają światło na biologię wymarłych gatunków. Chociaż odtworzenie wymarłego gatunku pozostaje złożonym zadaniem, zrozumienie jego struktury genetycznej i procesów biologicznych jest niezbędne w działaniach ochronnych i wyciąganiu wniosków z przeszłych wymierań.

