Nowe spojrzenie na zaćmienie Słońca: wnioski z obserwacji radiowych

Podczas gdy większość Kalifornijczyków cieszyła się częściowym zaćmieniem słońca 14 października, badacze z Obserwatorium Radiowego Owens Valley (OVRO) przyjęli inne podejście. Wykorzystując ulepszoną matrycę długich fal (OVRO-LWA), uchwycili unikalny obraz „zaćmienia radiowego”, który rzuca światło na koronę słoneczną i związane z nią zjawiska.

Tradycyjnie zaćmienia Słońca obserwuje się w świetle widzialnym, ale OVRO-LWA zmierzyła długości fal radiowych w zakresie od 20 do 88 megaherców (MHz), aby stworzyć obraz zaćmienia w innym widmie elektromagnetycznym. Powstałe zdjęcie, które można zobaczyć na poniższym filmie, pokazuje położenie Księżyca przedstawione liniami przerywanymi oraz widoczną kończynę Słońca liniami ciągłymi. Warto zauważyć, że wideo uchwyciło również zniekształcenia spowodowane przez jonosferę słoneczną, tworząc efekt falowania podobny do oglądania słońca przez falującą powierzchnię wody.

Fale radiowe wychodzące poza krawędź Słońca na zdjęciu są emitowane z jego korony, tworząc uderzający efekt „pierścienia ognia” nawet poza trasą pełnego zaćmienia pierścieniowego. Ta wyjątkowa perspektywa zapewnia naukowcom możliwość badania rozszerzonej korony słonecznej z niespotykaną dotąd rozdzielczością na falach radiowych.

Bin Chen, astrofizyk Słońca i profesor nadzwyczajny w New Jersey Institute of Technology (NJIT), który współkieruje badaniami Słońca w ramach OVRO-LWA, podkreślił znaczenie tej obserwacji. Wykorzystując krawędź Księżyca jako poruszającą się „ostrze noża”, można znacznie zwiększyć efektywną rozdzielczość kątową korony słonecznej.

Modernizacja OVRO-LWA, wspierana przez Narodową Fundację Nauki, umożliwiła teleskopowi badanie nieba szybciej niż jakikolwiek inny radioteleskop pracujący na częstotliwościach poniżej 100 MHz. Ten potężny instrument umożliwia ciągłe monitorowanie nieba, dostarczając cennych informacji na temat różnych zjawisk astronomicznych, w tym koronalnych wyrzutów masy z pobliskich gwiazd, magnetyzmu egzoplanet i wczesnego Wszechświata.

Dzięki możliwości rejestrowania radiowych obrazów zaćmienia Słońca OVRO-LWA oferuje świeże i cenne spojrzenie na naszą najbliższą gwiazdę, otwierając nowe możliwości badań naukowych i zrozumienia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to jest układ długich fal (LWA)?

Long Wavelength Array (LWA) to radioteleskop przeznaczony do obserwacji i badania obiektów niebieskich na długich falach, od dziesiątek do setek metrów. Jest w stanie przechwytywać fale radiowe emitowane przez różne źródła astronomiczne, zapewniając unikalny wgląd w wszechświat.

Czym jest korona słoneczna?

Korona to najbardziej oddalony obszar atmosfery słonecznej, rozciągający się na miliony kilometrów w przestrzeń kosmiczną. Składa się z niezwykle gorących, zjonizowanych gazów, które stają się widoczne podczas zaćmienia Słońca w postaci słabej, perłowobiałej poświaty otaczającej przyciemniony dysk słoneczny.

Dlaczego obserwacje radiowe zaćmień są ważne?

Radiowe obserwacje zaćmień dają naukowcom inne spojrzenie na koronę słoneczną i powiązane z nią zjawiska. Badając emisję fal radiowych z korony, badacze mogą uzyskać wgląd w jej dynamikę, pola magnetyczne i inne właściwości, których nie można łatwo zaobserwować za pomocą tradycyjnych obserwacji w świetle widzialnym. Te wyjątkowe perspektywy pogłębiają naszą wiedzę o Słońcu i jego wpływie na Układ Słoneczny.