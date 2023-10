Nowe badania sugerują, że na Wenus mogła występować tektonika płyt podobna do ziemskiej, otwierając możliwość istnienia starożytnego życia

Nowe badania ujawniły fascynujące odkrycie dotyczące Wenus – drugiej planety od Słońca i często uważanej za bliźniaczą Ziemi. Według zespołu naukowców z Brown University Wenus mogła posiadać podobną do Ziemi tektonikę płyt miliardy lat temu. To odkrycie podważa wcześniejsze założenia dotyczące niegościnnej natury Wenus i zwiększa prawdopodobieństwo, że na tej palącej planecie kiedyś żyło życie.

Naukowcy doszli do tego wniosku dzięki połączeniu gromadzenia danych atmosferycznych i modelowania komputerowego. Badając obecny skład atmosfery i ciśnienie powierzchniowe Wenus, zespół postulował, że takie warunki byłyby możliwe tylko wtedy, gdyby planeta doświadczyła w przeszłości tektoniki płyt. W przeciwieństwie do dynamicznych i różnorodnych cech geologicznych Ziemi powstałych w wyniku tektoniki płyt, Wenus posiada nieruchomą pokrywę – pojedynczą twardą płytę, która ogranicza ruch i wyciek gazu z jej wnętrza.

Naukowcy uważają jednak, że Wenus nie zawsze taka była. Około 3.5 do 4.5 miliarda lat temu Wenus mogła podlegać zmianom tektoniki płyt podobnych do Ziemi. Ten okres tektoniki płyt może wyjaśniać obfitość azotu i dwutlenku węgla obecnych w dzisiejszej atmosferze Wenus. Oznacza to również, że planeta mogła być zdolna do podtrzymywania życia drobnoustrojów, zanim uległa znaczącym zmianom, które oddzieliły ją od podobieństwa do Ziemi.

To przełomowe badanie podważa binarną perspektywę określania zdolności planety do podtrzymywania życia. Zamiast prostej odpowiedzi „tak” lub „nie”, naukowcy muszą teraz wziąć pod uwagę niuanse historii geologicznej świata. To odkrycie ma także implikacje dla badań innych ciał niebieskich, takich jak Europa, księżyc Jowisza, który wykazuje tektonikę płyt podobną do Ziemi. Dodatkowo skłania to do ponownej oceny możliwości zamieszkania egzoplanet krążących wokół gwiazd innych niż nasze Słońce.

Chociaż odkrycia te dostarczają cennych spostrzeżeń, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Przyszłe misje, takie jak misja NASA DAVINCI zaplanowana na rok 2031, pozwolą głębiej zgłębić tajemnice Wenus i potencjalnie potwierdzić wyniki badań. Naukowcy chcą zrozumieć, dlaczego zmieniła się tektonika płyt Wenus i jakie czynniki doprowadziły do ​​jej radykalnego odchylenia od warunków ziemskich. Odkrycie tych tajemnic może rzucić światło na losy naszej planety i warunki, które mogą zepchnąć ją na trajektorię przypominającą Wenus.

