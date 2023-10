Odkopywanie historii: nowe odkrycia dotyczące krzyżowania się ludzi i neandertalczyków

By

Przełomowe badanie ujawniło, że ludzie i neandertalczycy zaczęli się krzyżować znacznie wcześniej, niż wcześniej sądzono, czyli około 250,000 75,000 lat temu. Odkrycie to podważa długo utrzymywany pogląd, że krzyżowanie się miało miejsce zaledwie XNUMX XNUMX lat temu. Dzięki analizie DNA badacze odkryli cenne informacje na temat historii tych starożytnych interakcji.

Odkrycia z badań DNA

Poprzednie badania wykazały, że około sześć procent genów neandertalczyków można powiązać z człowiekiem. Co więcej, naukowcy odkryli, że pewne grupy ludzi w Afryce Subsaharyjskiej posiadają ślady DNA neandertalczyka. Sugeruje to, że pierwsi ludzie zmieszali się z neandertalczykami, a następnie powrócili do Afryki, pozostawiając ślad genetyczny.

Michael Dannemann, profesor nadzwyczajny specjalizujący się w genomice ewolucyjnej i populacyjnej, zauważa, że ​​to nowe badanie zapewnia większą dokładność w opisywaniu DNA neandertalczyka w genomach współczesnego człowieka. Ponadto pomaga zrozumieć, w jaki sposób mieszanie genów wpłynęło na cechy fizyczne zarówno neandertalczyków, jak i wczesnych ludzi. Co więcej, poszerza naszą wiedzę na temat wzorców migracji i interakcji między nimi w przeszłości.

Obecność DNA neandertalczyka w Afryce Subsaharyjskiej

Badanie opublikowane niedawno w czasopiśmie Cell ujawniło obecność DNA neandertalczyka u osób pochodzenia afrykańskiego. Chociaż pochodzenie tego DNA wciąż pozostaje tajemnicze, badanie skupiało się głównie na populacjach mających powiązania przodków z Nigrem-Kongo.

Aby rzucić światło na obecność DNA neandertalczyka we współczesnych populacjach ludzkich, badacze porównali materiał genetyczny starożytnego neandertalczyka znanego jako „neandertalczyk z Ałtaju” z genami 180 osobników z dwunastu różnych populacji Afryki Subsaharyjskiej.

Dzięki analizie statystycznej naukowcy zidentyfikowali wspólne warianty genetyczne ludzi i neandertalczyków oraz zbadali, w jaki sposób te wersje genów są dziedziczone. Badanie wykazało, że wszystkie zbadane genomy Afryki Subsaharyjskiej zawierały DNA neandertalczyka, a w niektórych populacjach aż do 1.5 procent materiału genetycznego neandertalczyka. Ten cenny wgląd w krzyżowanie międzyrasowe ujawnia, że ​​genomy te zostały odziedziczone od ludzi, którzy zmieszali się z neandertalczykami i powrócili do Afryki.

Najnowsze badania wskazujące na obecność DNA neandertalczyka

Co najbardziej intrygujące, naukowcy odkryli, że większość DNA neandertalczyka w ludzkich genomach była skoncentrowana w regionach, które nie kodują syntezy białek. I odwrotnie, w tych samych regionach ludzkiego DNA brakowało genów neandertalczyka. Sugeruje to, że neandertalczycy nie faworyzowali ludzkich genów w procesie ewolucji. Zamiast tego oba gatunki ewoluowały odmiennie, dostosowując swoje genomy do różnych celów.

Fernando Villanea, genetyk populacyjny z Uniwersytetu Colorado w Boulder, podkreśla znaczenie tego odkrycia. Sugeruje, że oznacza to, że żaden zestaw genów nie jest lepszy ani gorszy od drugiego; po prostu ewoluowały, aby spełniać różne funkcje w genomie każdego gatunku.

Więcej wglądu w ewolucję człowieka

Te niezwykłe odkrycia dają naukowcom możliwość uzyskania dalszego wglądu w zawiłości ewolucji człowieka. Sarah Tishkoff, starsza autorka badania oraz profesor genetyki i biologii na Uniwersytecie Pensylwanii, proponuje głębsze zbadanie składu genetycznego populacji, która żyła 250,000 XNUMX lat temu i porównania go z genami współczesnego człowieka. Ta analiza porównawcza może ujawnić cenne informacje na temat historii i adaptacji naszego gatunku.

FAQ:

P: Kiedy po raz pierwszy krzyżowali się ludzie i neandertalczycy?

O: Nowe badania sugerują, że krzyżowanie się miało miejsce około 250,000 75,000 lat temu, co podważa wcześniejsze przekonania, że ​​miało to miejsce XNUMX XNUMX lat temu.

P: Gdzie u współczesnych ludzi występuje DNA neandertalczyka?

O: DNA neandertalczyka można znaleźć w składzie genetycznym osób żyjących w Afryce Subsaharyjskiej, szczególnie w populacjach mających powiązania przodków z Nigrem i Kongo.

P: Co ujawnia obecność DNA neandertalczyka u współczesnych ludzi?

Odpowiedź: Sugeruje to, że pierwsi ludzie zmieszali się z neandertalczykami, a następnie powrócili do Afryki, pozostawiając ślad genetyczny.

P: Jakie wnioski można wyciągnąć z badania DNA neandertalczyka w genomach współczesnego człowieka?

O: Analizując wpływ mieszania się genów między neandertalczykami a wczesnymi ludźmi, naukowcy mogą lepiej zrozumieć cechy fizyczne obu grup, a także ich migrację i interakcje w przeszłości.