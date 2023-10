Czy świadomość jest wynikiem entropii w mózgu?

Badanie opublikowane w 2016 roku sugeruje, że świadomość może powstać w sposób naturalny w wyniku maksymalizacji zawartości informacyjnej naszego mózgu, podobnie jak na zasadzie entropii. Entropia odnosi się do postępu systemu od porządku do nieporządku. Podobnie jak Wszechświat, który od Wielkiego Wybuchu przechodził ze stanu niskiej entropii do wysokiej, nasze mózgi mogą również wykazywać wyższą entropię, gdy jesteśmy w pełni świadomi. W badaniu tym wykorzystano mechanikę statystyczną do modelowania sieci neuronów w mózgach dziewięciu uczestników, w tym siedmiu chorych na padaczkę.

Naukowcy porównali wzorce połączeń w mózgach uczestników, gdy spali i nie byli na jawie, a także podczas napadów padaczkowych z normalnym, „czujnym” stanem. W obu sytuacjach mózgi uczestników wykazywały wyższą entropię, gdy były w stanie pełnej świadomości. Sugeruje to, że świadomość może być „właściwością wyłaniającą się” systemu, który stara się zmaksymalizować wymianę informacji. Badanie ma jednak ograniczenia, takie jak mała wielkość próby, i potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te ustalenia.

Zrozumienie ludzkiej świadomości od dawna stanowi wyzwanie dla badaczy. Próba odkrycia jego początków i powodów, dla których je mamy, trwa. Badanie to oferuje nową perspektywę, sugerując, że świadomość może być efektem ubocznym ruchu naszego mózgu w stronę entropii. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te ustalenia, stanowią one punkt wyjścia dla przyszłych badań nad związkiem między organizacją mózgu a świadomością.

Źródło: Przegląd fizyczny E