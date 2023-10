Nowe spojrzenie na oddziałującą grupę galaktyk Arp-Madore 2339-661

By

To urzekające zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a przedstawia intrygującą parę galaktyk znaną jako Arp-Madore 2339-661. Chociaż w katalogu Arpa-Madore'a znajduje się wiele osobliwych galaktyk, ta konkretna grupa wykazuje niezwykłą cechę – istnieją nie dwie, ale trzy galaktyki uczestniczące w interakcji.

Dwie widoczne galaktyki na zdjęciu to NGC 7733 (na dole po prawej) i NGC 7734 (na górze po lewej). Jeśli jednak przyjrzymy się górnemu ramieniu NGC 7733, dostrzeżemy strukturę przypominającą węzeł o wyraźnym kolorze, częściowo zakrytą ciemnym pyłem. Struktura ta, obecnie nazywana NGC 7733N, wydaje się być połączona z NGC 7733, ale posiada znaczne dodatkowe przesunięcie ku czerwieni w swojej prędkości. W związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że NGC 7733N reprezentuje niezależną całość, a nie zwykłe przedłużenie NGC 7733. Zjawisko to uwypukla wyzwania, przed którymi stoją astronomowie obserwacyjni, chcąc rozróżnić, czy ciała niebieskie są pojedyncze, czy wielokrotne, zwłaszcza gdy ich układ przestrzenny wydaje się być ułożony na sobie z ziemskim punkt widokowy.

Położone około 500 milionów lat świetlnych od Ziemi, w konstelacji Tukany, wszystkie trzy galaktyki w tej grupie oddziałują ze sobą grawitacyjnie. W literaturze naukowej określane jako „grupa łącząca się” przewiduje się, że ostatecznie połączą się w jedną całość.

Bez wątpienia odkrycie trzeciej oddziałującej galaktyki w Arp-Madore 2339-661 zachęca naukowców do głębszego zagłębienia się w naturę i dynamikę tego osobliwego układu. Dzięki dalszym badaniom i analizom astronomowie mają nadzieję uzyskać pełniejsze zrozumienie złożonych interakcji między galaktykami i mechanizmów rządzących ich łączeniem.

