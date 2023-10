Deszcz meteorytów Orionidów rozświetli niebo

By

Rój meteorytów Orionidów, który rozpoczął się 2 października i potrwa do 7 listopada, osiągnie szczyt w sobotę. Chociaż niesprzyjające warunki pogodowe w Wielkiej Brytanii mogą utrudniać widoczność, obserwatorzy nieba w innych częściach świata mogą być świadkami tego astronomicznego spektaklu. Roj pochodzi z pozostałości pozostawionych przez kometę Halleya, jedną z najbardziej znanych komet w historii. Gdy kometa krąży wokół Słońca, małe fragmenty odrywają się, tworząc smugę pyłu i lodu. Kiedy te pozostałości przedostają się do atmosfery ziemskiej z dużą prędkością 41 km na sekundę, spalają się w wyniku tarcia, tworząc smugi światła.

Ten rój meteorów zajmuje znaczące miejsce w corocznym kalendarzu wydarzeń na niebie. Doktor Minjae Kim, fizyk z Uniwersytetu w Warwick, opisuje to jako wyjątkową okazję dla tych, którzy przegapili szansę zobaczenia komety Halleya. Chociaż sama kometa mija Ziemię tylko co 75–76 lat, rój meteorytów Orionidów pojawia się co roku, zapewniając rekompensatę tym, którzy mogli przeoczyć pojawienie się komety. Roje meteorów zostały nazwane na cześć konstelacji, z której zdają się pochodzić, a w przypadku Orionidów wydają się pochodzić z kierunku Oriona.

Najlepszy czas na obserwację roju meteorytów Orionidów będzie pomiędzy północą a wschodem słońca w sobotę 21 października. Zjawisko to będzie widoczne zarówno z półkuli północnej, jak i południowej, ale widoczność będzie lepsza przy bezchmurnym niebie. Zaleca się znalezienie ciemnego miejsca na zewnątrz z minimalnym zanieczyszczeniem światłem. Meteory będą widoczne na całym niebie, dlatego wybór szeroko otwartej przestrzeni pozwoli na lepsze skanowanie obrazu niebieskiego. Ponieważ moment pojawienia się meteorów na niebie jest nieprzewidywalny, może to być gra na przeczekanie. Przyniesienie napojów i przekąsek może poprawić wrażenia.

Jeśli nie będziesz mógł być świadkiem roju meteorów w sobotę, nadal będziesz miał okazję zobaczyć go w maksymalnej fazie aż do około 28 października.

