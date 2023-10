Wpływ zaćmienia słońca na warunki pogodowe

By

Zaćmienie Słońca, podobnie jak nadchodzące w sobotę zaćmienie obrączkowe, może mieć znaczący wpływ na warunki pogodowe na powierzchni Ziemi. Kiedy Księżyc przechodzi przed Słońcem, rzuca cień na Ziemię, powodując zmiany temperatury, prędkości wiatru, wilgotności i zachmurzenia.

Ilość światła słonecznego zablokowanego podczas zaćmienia wpływa na wielkość tych zmian pogodowych. Podobnie jak zacienione obszary są chłodniejsze niż te wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w upalny dzień, tak im więcej światła słonecznego zostaje zablokowane podczas zaćmienia, tym bardziej dramatyczny jest spadek temperatury. Oczekuje się, że sobotnie zaćmienie obrączkowe zasłoni do 90% słońca na wąskiej ścieżce z Oregonu do Teksasu.

Zaćmienie obrączkowe pozwala na dotarcie do powierzchni Ziemi nieco większej ilości promieniowania słonecznego w porównaniu z zaćmieniem całkowitym. Jednak nawet krótkotrwałe zmniejszenie nasłonecznienia może mieć wpływ na temperaturę i inne warunki pogodowe. Dokładny spadek temperatury podczas zaćmienia może się różnić w zależności od takich czynników, jak pora roku i zachmurzenie.

Kąt, pod jakim słońce uderza w Ziemię podczas zaćmienia, również odgrywa rolę w wpływie na temperaturę. Wyższy kąt słońca, występujący latem, powoduje intensywniejsze nasłonecznienie i wyższe temperatury. W miarę zbliżania się jesieni kąt słońca maleje, co skutkuje niższymi temperaturami.

Podczas całkowitego zaćmienia Słońca w 2017 r. temperatury znacząco spadły w niektórych miejscach na ścieżce całkowitego zaćmienia. Zaćmienie miało miejsce w sierpniu, w letnie popołudnie, kiedy temperatury były już wysokie. W Douglas w stanie Wyoming temperatura spadła o 11 stopni w ciągu zaledwie godziny, a na południu zaobserwowano spadki od 4 do 8 stopni.

Chociaż nie oczekuje się, że sobotnie zaćmienie będzie wiązać się z tak drastycznym spadkiem temperatury, niewielki spadek temperatur jest nadal możliwy na ścieżce pierścieniowości. Na obszarach doświadczających jedynie częściowego zaćmienia temperatura może rosnąć wolniej w ciągu dnia.

Oprócz temperatury zaćmienie słońca może mieć wpływ na wiatr, wilgotność i zachmurzenie. Szybkie ochłodzenie podczas zaćmienia tymczasowo zmniejsza ilość ciepła zmagazynowanego w atmosferze. Prowadzi to do spokojniejszych i niższych prędkości wiatru. Obniżone temperatury mogą również powodować wrażenie większej wilgotności powietrza, gdy temperatura powietrza zbliża się do punktu rosy.

Na zachmurzenie może mieć również wpływ znaczny spadek temperatury podczas zaćmienia. Podczas całkowitego zaćmienia słońca w 2017 r. chmury w niektórych częściach Karoliny Południowej rozproszyły się, ponieważ utraciły źródło ciepła. Możliwe, że kilka chmur rozproszy się także podczas sobotniego zaćmienia.

Ogólnie rzecz biorąc, zaćmienie słońca może zmienić warunki pogodowe na powierzchni Ziemi, wpływając na temperaturę, wiatr, wilgotność i zachmurzenie. Dokładny wpływ może się różnić w zależności od konkretnych okoliczności zaćmienia i lokalizacji.