Naukowcy badają zagrożenia dla zdrowia i rozwiązania dotyczące przyszłych podróży kosmicznych

W obliczu rosnącej liczby misji załogowych w przestrzeń kosmiczną i planów przyszłej misji na Marsa naukowcy pracują nad ograniczeniem zagrożeń dla zdrowia związanych z podróżami kosmicznymi. Jednym z głównych problemów jest promieniowanie kosmiczne. Astronauci podróżujący poza Międzynarodową Stację Kosmiczną są narażeni na ciągłe promieniowanie, które może mieć szkodliwy wpływ na układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. NASA opracowuje technologię ochrony astronautów przed promieniowaniem, w tym wbudowuje materiały odchylające w pojazdy kosmiczne i skafandry kosmiczne. Niektóre diety i suplementy, takie jak enterada, mogą również pomóc zminimalizować skutki narażenia na promieniowanie.

Zmiany grawitacyjne w przestrzeni kosmicznej stwarzają również ryzyko dla astronautów. Bez wpływu grawitacji ziemskiej mięśnie i kości mogą ulegać zniszczeniu przez długi czas. Aby temu przeciwdziałać, astronauci będą musieli ćwiczyć i przyjmować suplementy, takie jak bisfosfoniany, aby zachować zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego. Mikrograwitacja wpływa również na układ krążenia, powodując przemieszczanie się płynów w kierunku głowy. Może to prowadzić do powiększenia się wypełnionych płynem przestrzeni w mózgu i przyczynić się do wystąpienia zespołu nerwowo-ocznego związanego z lotami kosmicznymi, który wpływa na strukturę i funkcję oczu. Naukowcy badają możliwość wykorzystania specjalistycznych majtek do redystrybucji płynów w organizmie i łagodzenia tych skutków.

Oprócz zagrożeń dla zdrowia fizycznego izolacja podczas podróży kosmicznych może mieć również głęboki wpływ na zdrowie psychiczne. Życie i praca w bliskim sąsiedztwie z tą samą grupą ludzi przez wiele miesięcy, bez możliwości widywania się z rodziną i przyjaciółmi, może być wyzwaniem psychicznym. Astronauci będą musieli nauczyć się radzić sobie ze skrajną izolacją i podjąć kroki w celu utrzymania dobrego samopoczucia psychicznego podczas długotrwałych misji kosmicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, w miarę jak podróże kosmiczne stają się coraz bardziej powszechne i trwają plany przyszłych misji na Marsa, dla naukowców niezwykle istotne jest badanie i opracowywanie rozwiązań w zakresie zagrożeń dla zdrowia, na jakie mogą natrafić astronauci. Stawiając czoła tym wyzwaniom, możemy zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie astronautów podczas ich podróży do gwiazd.

Definicje:

1. Kevlar: mocne, odporne na ciepło włókno syntetyczne stosowane w odzieży i materiałach ochronnych.

2. Polietylen: lekki, trwały i elastyczny polimer często stosowany w różnych zastosowaniach, w tym w opakowaniach i produktach z tworzyw sztucznych.

3. Enterade: Suplement diety stosowany w celu łagodzenia żołądkowo-jelitowych skutków ubocznych narażenia na promieniowanie, stosowany także u pacjentów chorych na nowotwory podczas radioterapii.

4. Bisfosfoniany: klasa leków stosowanych w celu zapobiegania rozpadowi kości i leczenia osteoporozy.

Źródła:

– Artykuł oryginalny: „Jak ograniczyć ryzyko promieniowania i inne zagrożenia wynikające z podróży kosmicznych” autorstwa Janelle Wheat i Angeli Hill, The Conversation.