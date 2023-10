Origami: od sztuki starożytnej po nowoczesne rozwiązania w kosmosie i inżynierii

Origami, starożytna japońska sztuka składania papieru, jest obecnie wykorzystywana do rozwiązywania współczesnych problemów w różnych dziedzinach, takich jak eksploracja kosmosu, inżynieria, matematyka i medycyna. Inżynier lotniczy, Manan Arya, używa origami do odkrywania tajemnic wszechświata.

Podczas eksploracji kosmosu blask gwiazd może utrudniać odkrywanie planet podobnych do Ziemi w pobliżu gwiazd podobnych do Słońca. Odbite światło tych planet jest około 10 miliardów razy słabsze od światła gwiazd, co utrudnia jego wykrycie. Arya pracuje nad rozwiązaniem blokującym światło gwiazd we wszechświecie, który potencjalnie zawiera miliardy gwiazd. Wierzy, że origami może odegrać kluczową rolę w tym przedsięwzięciu.

Inżynierowie muszą wystrzelić w przestrzeń kosmiczną duże konstrukcje, ale muszą także złożyć te konstrukcje, aby pasowały do ​​rakiety, a następnie rozłożyć je, gdy znajdą się w kosmosie. Arya nazywa to wyzwanie „problemem walizki” – dopasowaniem technologii z możliwością rozbudowy w małej kapsule kosmicznej.

Origami oferuje fantastyczne zastosowanie inżynierii w kosmosie. NASA osiągnęła już sukces dzięki origami w projektach związanych z przestrzenią kosmiczną. Na przykład główne zwierciadło i osłona przeciwsłoneczna Teleskopu Jamesa Webba zostały złożone przed startem, a następnie rozłożone po wejściu w przestrzeń kosmiczną. Imponujące obrazy uchwycone przez teleskop służą jako inspiracja dla takich projektów jak Starshade.

Dzieło Aryi, Starshade, to lekki mechanizm, który blokuje światło gwiazdy, umożliwiając teleskopom rejestrowanie obrazów słabszych egzoplanet w pobliżu gwiazdy. Po całkowitym rozciągnięciu jest mniej więcej wielkości diamentu baseballowego, ale przed wystrzeleniem należy go złożyć i zapakować do rakiety. Inżynieria origami umożliwia kompaktowe składanie wymagane w misjach kosmicznych.

Praca Aryi z origami wykracza poza eksplorację kosmosu. Zastanawia się nad zastosowaniem technik origami w robotyce i urządzeniach biomedycznych. Choć długoterminowe skutki jego pracy wciąż nie są znane, Arya ma nadzieję, że położy ona podwaliny pod przyszłe generacje technologii.

Origami, starożytna forma sztuki, wciąż ewoluuje i znajduje innowacyjne zastosowania w różnych dziedzinach. Pokazuje siłę łączenia artyzmu z najnowocześniejszą technologią w rozwiązywaniu złożonych problemów.

