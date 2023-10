Zalety opon azotowych w kopalniach

By

Operatorzy górniczy stoją przed ciągłym wyzwaniem utrzymania produktywności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa swoim załogom w trudnych warunkach pracy. Duże pojazdy górnicze, takie jak ładowarki i samochody ciężarowe, odgrywają kluczową rolę w tych problemach i wymagają opon, które są zarówno skuteczne, jak i bezpieczne.

Bezpieczeństwo opon ma ogromne znaczenie w przemyśle wydobywczym. Opony pojazdów górniczych muszą zapewniać stabilność i przyczepność podczas transportu materiałów oraz zapobiegać wypadkom. Jednak waga i moc tych maszyn może prowadzić do awarii opon, co może powodować problemy, a nawet stwarzać ryzyko eksplozji. Obecnie opony pojazdów górniczych często wypełnione są powietrzem zawierającym tlen, co zwiększa ryzyko pęknięcia lub eksplozji wywołanej iskrą.

Jednym ze sposobów ograniczenia tego ryzyka jest napełnianie opon pojazdów górniczych azotem zamiast powietrzem. Azot był już stosowany w pojazdach osobowych w celu utrzymania ciśnienia w oponach i zwiększenia efektywności paliwowej, a ponadto zapewnia dodatkową korzyść w postaci zwiększonego bezpieczeństwa pojazdów górniczych. Kiedy opony są napełnione azotem, ryzyko eksplozji jest znacznie zmniejszone.

Azot zapewnia szereg bezpośrednich korzyści oponom pojazdów górniczych. Prowadzi to do wolniejszej utraty ciśnienia i mniejszej korozji metalowych elementów opony spowodowanej parą wodną. Przekłada się to na poprawę bezpieczeństwa pracowników i operatorów kopalni.

Dodatkowo azot pomaga przedłużyć żywotność opon, spowalniając deflację. Chociaż zarówno tlen, jak i azot mogą przenikać przez ściankę opony, azot robi to cztery razy wolniej niż tlen i ponad 100 razy wolniej niż para wodna. Może to spowodować wydłużenie żywotności opony o 10%.

Awarie opon mogą prowadzić do przestojów w pracy i znacznych przestojów. Azot pomaga utrzymać optymalnie napompowane opony, zmniejszając elastyczność i tarcie, co zmniejsza ryzyko przegrzania i awarii opony. Zwiększa także oszczędność paliwa, ponieważ utrata azotu jest wolniejsza w porównaniu z tlenem.

Opony pojazdów górniczych stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na swój rozmiar, masę i ciśnienie. Napełnianie tych opon tlenem zwiększa ryzyko pożaru opon, zwłaszcza w podziemnych kopalniach. Opony napełnione azotem znacznie zmniejszają to ryzyko.

Chociaż wdrażanie systemu napełniania azotem wiąże się z wyzwaniami, takimi jak kosztowny i powodujący duże emisje transport azotu do odległych miejsc wydobycia, istnieją potencjalne rozwiązania. Niektóre firmy badają możliwości wytwarzania azotu w zakładach wydobywczych, co zapewniłoby oszczędności i umożliwiłoby wykorzystanie azotu w innych procesach wydobywczych, takich jak tłumienie metanu w górnictwie węgla.

Chociaż stosowanie opon azotowych w kopalniach nie jest powszechne, zyskuje na popularności, szczególnie w Republice Południowej Afryki, gdzie stało się standardem branżowym. Generatory azotu są dostarczane do zakładów wydobywczych w różnych krajach, a technologia jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w instalacji.

Podsumowując, stosowanie opon azotowych w kopalniach oferuje liczne korzyści, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa. Chociaż istnieją wyzwania, które należy przezwyciężyć, wdrożenie generatorów azotu w kopalniach podziemnych może zapewnić dodatkowe korzyści w postaci oszczędności kosztów i usprawnienia procesów wydobywczych.

Referencje:

– Tunnicliffe, A. (2023, 8 czerwca). Na rolce: jak azot poprawia formatowanie opon w jeździe na oponach kopalnianych. Tygodnik Górniczy. Pobrano z [źródło]

Uwaga: artykuł źródłowy i obraz zostały zmodyfikowane i podsumowane w celu utworzenia nowego artykułu.