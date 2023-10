Wiropłat Titan's Dragonfly gotowy do szybowania po obcym niebie

By

Należący do NASA wiropłat Dragonfly, statek kosmiczny wielkości samochodu zaprojektowany do badania Tytana, księżyca Saturna, jest o krok bliżej rozpoczęcia swojej przełomowej misji. Przed wyruszeniem w wypełnioną metanem atmosferą Tytana Dragonfly przeszedł rygorystyczne testy w tunelach aerodynamicznych na Ziemi, które odtworzyły obce warunki, z jakimi będzie musiał się zmierzyć w kosmosie.

Inżynierowie NASA przeprowadzili serię testów w tunelu poddźwiękowym w Langley Research Center w Wirginii, aby sprawdzić zdolność Dragonfly do poruszania się w atmosferze Tytana. Testy obejmowały pomniejszony do połowy model Dragonfly wyposażony w osiem wirników, symulujący opadanie statku, lot z napędem i lot do przodu nad powierzchnią Księżyca. W sumie Dragonfly wykonał ponad 700 przejazdów przez tunele aerodynamiczne, co dało 4,000 indywidualnych punktów danych.

Dane zebrane w wyniku tych testów odegrają kluczową rolę w zwiększeniu dokładności modeli symulacyjnych i zwiększeniu zaufania do możliwości Dragonfly na Ziemi przed wyruszeniem w misję na Tytana.

Tytan, największy księżyc Saturna, pozostawał w dużej mierze tajemniczy aż do przybycia statku kosmicznego Cassini w 2004 roku. Dokładne obserwacje Cassini ujawniły, że Tytan jest światem oceanicznym ze zbiornikami ciekłego etanu i metanu, w tym rzekami, jeziorami i morzami. Unikalny cykl metanowy na Tytanie, podczas którego metan tworzy chmury i wytrąca się w postaci deszczu, zapewnia intrygujące środowisko do badania potencjalnej możliwości zamieszkania przez formy życia drastycznie różniące się od tych występujących na Ziemi.

Dragonfly, ze swoimi czterema ramionami i ułożonymi w stos wirnikami helikoptera, doskonale nadaje się do badania niskiej grawitacji i gęstej atmosfery Tytana. Sonda będzie początkowo wykonywać krótkie loty, stopniowo zwiększając je do dłuższych lotów typu „skacząca żaba”, pokonujących odległości do 5 mil i zbierających próbki z otoczenia Księżyca.

Chociaż wystrzelenie Dragonfly zaplanowano nie wcześniej niż w 2027 r., oczekiwania rosną. Jak wyjaśnia Lori Glaze, dyrektor działu nauk planetarnych w NASA: „Dzięki Dragonfly zmieniamy fantastykę naukową w fakty eksploracyjne”. Misja stanowi znaczący kamień milowy w eksploracji kosmosu, a każdy krok przybliża nas do doniosłego przedsięwzięcia, jakim jest manewrowanie tym innowacyjnym wiropłatem po niebie i powierzchni Tytana.

FAQ

P: Co to jest Ważka?

O: Dragonfly to wiropłat wielkości samochodu zaprojektowany przez NASA w celu badania atmosfery i powierzchni Tytana, księżyca Saturna.

P: Kiedy wystartuje Dragonfly?

O: Wystrzelenie Dragonfly zaplanowano nie wcześniej niż w 2027 roku.

P: Co jest wyjątkowego w Tytanie?

O: Tytan to księżyc o środowisku przypominającym ocean, z rzekami, jeziorami i morzami wypełnionymi ciekłym etanem i metanem. Warunki atmosferyczne sprawiają, że jest to intrygujący cel do badania potencjalnych możliwości zamieszkania.

P: W jaki sposób Dragonfly będzie eksplorować Tytana?

O: Dragonfly będzie wykonywał krótkie loty, stopniowo zwiększając pokonywany dystans i robiąc po drodze postoje w celu pobrania próbek z otoczenia Tytana.

P: Dlaczego testy w tunelu aerodynamicznym są ważne dla Dragonfly?

O: Testy w tunelu aerodynamicznym odtwarzają obce warunki panujące w atmosferze Tytana i pomagają inżynierom NASA ocenić właściwości aerodynamiczne Dragonfly, zwiększając pewność co do jego zdolności do poruszania się w wyjątkowym środowisku Księżyca.