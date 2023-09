Muszki owocowe korzystają ze wspomnień, aby dotrzeć do pożywienia – wynika z badań

By

Naukowcy odkryli, w jaki sposób mózgi muszek owocowych przekształcają wspomnienia przeszłych nagród w zachowania, które umożliwiają podjęcie działań, umożliwiając im znalezienie pożywienia. W szczególności kluczowy obszar mózgu zwany ciałem grzyba przetwarza informacje węchowe i przypisuje wartości różnym zapachom. Nie było jednak jasne, w jaki sposób wartości te wpływają na działania motoryczne. W badaniu tym zidentyfikowano skupisko neuronów zwane UpWiN, które odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu wspomnień zapachowych w ruchy pod wiatr.

Muszki owocowe, podobnie jak inne owady, kierują się pod wiatr, aby wyśledzić zapachy i zlokalizować, skąd pochodzą atrakcyjne zapachy. Układ węchowy w mózgu muchy wykrywa i wyczuwa zapachy niesione przez wiatr, kierując muchę w stronę nagrody. Naukowcy odkryli, że UpWiN integrują bodźce hamujące i pobudzające z różnych przedziałów ciała grzyba, powodując obrót muchy i poruszanie się pod wiatr.

Ciało grzyba w mózgu muchy przetwarza i integruje informacje węchowe oraz przypisuje różnym zapachom pozytywne lub negatywne wartości. Naukowcy odkryli, że wspomnienia utworzone w różnych przedziałach ciała grzyba wywołują odrębne zachowania, z których tylko niektóre napędzają ruch muchy pod wiatr. UpWiN odbierają z tych przedziałów sygnały hamujące i pobudzające, umożliwiając muchie skuteczną nawigację w kierunku źródła atrakcyjnych zapachów.

Badanie to zapewnia wgląd w to, jak wyuczone wartości pozytywne i negatywne przekładają się na konkretne działania oparte na pamięci. UpWiN wysyłają również sygnały pobudzające do neuronów dopaminergicznych w celu uczenia się wyższego rzędu. Zrozumienie tych mechanizmów obwodów nerwowych pomaga wyjaśnić, w jaki sposób równoległe neurony dopaminergiczne i podsystemy pamięci oddziałują na siebie, kierując działaniami opartymi na pamięci i uczeniem się na poziomie poszczególnych obwodów nerwowych.

Dalsze badania muszek owocowych mogą rzucić światło na rolę wspomnień w zachowaniu i uczeniu się zarówno w mózgach kręgowców, jak i bezkręgowców.

Źródło: HHMI (Instytut Medyczny Howarda Hughesa)

Definicje:

– Ciało grzyba: obszar mózgu niektórych owadów odpowiedzialny za przetwarzanie informacji węchowych i przypisywanie wartości różnym zapachom.

– UpWiN: skupisko neuronów integrujących sygnały hamujące i pobudzające z różnych przedziałów ciała grzyba, kierując muszki owocowe do przemieszczania się pod wiatr w kierunku atrakcyjnych zapachów.

Źródła:

– HHMI (Instytut Medyczny Howarda Hughesa)

– Badania oryginalne: „Mechanizmy obwodów nerwowych służące przekształcaniu wyuczonych wartościowości węchowych w ruchy zorientowane na wiatr” Yoshinori Aso i in. e-Życie