Odkrywanie tajemnicy poszukiwania nagrody u muszek owocowych

Zespół badaczy biomedycznych z Centrum Obwodów Neuronowych i Zachowań Uniwersytetu Oksfordzkiego dokonał fascynującego przełomu w zrozumieniu, w jaki sposób zachowania polegające na poszukiwaniu nagrody mogą zastąpić naturalne procesy unikania ryzyka w mózgu. Badając muszki owocowe, naukowcy skupili się na ciele grzyba – dobrze zbadanej części mózgu muszki owocowej, o której wiadomo, że bierze udział w zatrzymywaniu pamięci i modyfikacji zachowania.

W swoim przełomowym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Nature, zespół badawczy manipulował neuronami uwalniającymi dopaminę w mózgu muszki owocowej, aby zbadać ich rolę w nieograniczonych zachowaniach związanych z poszukiwaniem nagrody. Poprzednie badania wykazały, że neurony te odgrywają kluczową rolę w modyfikacji zachowania. Sztucznie aktywując określone neurony zaangażowane w zachowania polegające na niechęci do nagrody i kary, badaczom udało się wywołać u muszek owocowych nieograniczone zachowania polegające na poszukiwaniu nagrody.

Co ciekawe, badanie ujawniło również naturalny system nagrody i kary w mózgu muszki owocowej. Niektóre neurony dopaminowe odpowiedzialne za nagradzanie uczuć w rzeczywistości zaburzały funkcjonowanie neuronów zaangażowanych w unikanie kary. Odkrycie to rzuca światło na to, jak zachowanie polegające na poszukiwaniu nagrody utrzymuje się pomimo niekorzystnych konsekwencji.

Zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw zachowania polegającego na poszukiwaniu nagrody jest niezbędne do rozwikłania jego złożoności zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Przykłady ludzi, takie jak angażowanie się w ryzykowne lub destrukcyjne zachowania w celu uzyskania korzyści finansowych lub zażywanie substancji, pokazują znaczenie tych badań dla naszego gatunku. Badając muszki owocowe, które w porównaniu z ludźmi mają stosunkowo prymitywne mózgi, badacze mogą uzyskać cenne informacje na temat podstawowych zasad rządzących zachowaniami związanymi z poszukiwaniem nagrody.

To przełomowe badanie otwiera ekscytujące możliwości dla przyszłych badań zagłębiających się w obwody nerwowe zaangażowane w zachowania związane z poszukiwaniem nagrody i unikaniem ryzyka. Rozszyfrowując zawiłości tych obwodów neuronowych, naukowcy mogą odkryć nowe podejścia do łagodzenia lub zapobiegania szkodliwym zachowaniom ludzi związanym z poszukiwaniem nagrody.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Czym są neurony uwalniające dopaminę?

Odp.: Neurony uwalniające dopaminę to specyficzne komórki mózgowe, które uwalniają dopaminę, neuroprzekaźnik związany z przyjemnością, motywacją i nagrodą.

P: Jakie jest ciało grzyba?

Odp.: Ciało grzyba to obszar mózgu muszki owocowej, który bierze udział w zatrzymywaniu pamięci i modyfikacji zachowania.

P: Po co badać muszki owocowe, aby zrozumieć zachowania związane z poszukiwaniem nagrody?

Odp.: Muszki owocowe mają stosunkowo proste mózgi, co czyni je idealnymi do badania podstawowych zasad leżących u podstaw złożonych zachowań, takich jak poszukiwanie nagrody.

P: W jaki sposób zachowanie polegające na poszukiwaniu nagrody utrzymuje się pomimo niekorzystnych konsekwencji?

Odp.: Badanie ujawniło, że niektóre neurony dopaminowe odpowiedzialne za uczucia nagradzania upośledzają neurony zaangażowane w unikanie kary, kierując nieograniczonymi zachowaniami związanymi z poszukiwaniem nagrody.

P: W jaki sposób te badania przynoszą korzyści ludziom?

Odp.: Rozumiejąc obwody nerwowe zaangażowane w zachowania związane z poszukiwaniem nagrody, naukowcy mogą uzyskać wgląd w zapobieganie szkodliwym zachowaniom związanym z poszukiwaniem nagrody lub łagodzenie ich u ludzi.