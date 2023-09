Kolumbijski badacz badający materię pozaziemską w próbkach pyłu przywiezionych na Ziemię

Młody kolumbijski badacz Camilo Jaramillo-Correa miał niepowtarzalną okazję zbadać próbki pyłu przywiezione z kosmosu. Próbki zebrała misja Hayabusa2 japońskiej agencji kosmicznej, która jako pierwsza przesłała obrazy z łazików znajdujących się na asteroidzie i przekazała próbki geologiczne na Ziemię. Jaramillo-Correa, który wówczas studiował doktorat z inżynierii jądrowej, zaprojektował i zbudował szczelną kapsułkę na próbki, która przechowuje próbki i chroni je przed zanieczyszczeniem powietrza.

Jego mentorzy zapytali, czy możliwe jest wykorzystanie kapsuły do ​​badania materiału pozaziemskiego, a Jaramillo-Correa zmodyfikował i przetestował kapsułę, aby spełniała rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony próbek. Zespół przeprowadził badania na dwóch zestawach próbek z asteroidy Ryugu: pojedynczych cząstek i drobnych proszków. Analiza jest w toku, ale spodziewają się uzyskać informacje na temat składu, właściwości i możliwych dowodów na kosmiczne wietrzenie asteroid.

Według Jaramillo-Correi badanie asteroid jest ważne z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, dają obraz wczesnych stadiów Układu Słonecznego i mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób powstał on i planeta Ziemia, a także pochodzenie życia. Po drugie, badanie asteroid może dostarczyć wglądu w skutki wietrzenia przestrzeni kosmicznej i zanieczyszczenia atmosfery.

Podróż Jaramillo-Correi z Kolumbii do Stanów Zjednoczonych w celach badawczych również uwydatnia różnice w środowiskach badawczych i dostępie do zasobów. Zauważył, że badacze w USA mają znacznie łatwiejszy dostęp do zasobów, takich jak instrumenty, w porównaniu do tych w Kolumbii. Mimo to nauczył się doceniać możliwości swojego laboratorium w Kolumbii i wykazać się zaradnością.

Inna kolumbijska badaczka, Andrea Guzman Mesa, realizowała swoje marzenia w dziedzinie astrofizyki. Jej doktorat skupiał się na badaniu atmosfer planet poza naszym Układem Słonecznym. Porównała modele atmosferyczne z danymi obserwacyjnymi, korzystając z ram uczenia maszynowego, aby przewidzieć skład tych atmosfer. Guzman Mesa odegrała także kluczową rolę w zwiększeniu widoczności kobiet-naukowców w Kolumbii, mając nadzieję na wprowadzenie rzeczywistych zmian w ekosystemie badawczym kraju.

Źródła:

– Artykuł źródłowy