Nowe fundusze dla programu NASA dotyczącego zwrotu próbek Marsa przy jednoczesnym wstrzymaniu współpracy z europejską misją na Marsa

Właściciele Izby opublikowali niedawno raport zawierający szczegółowy projekt ustawy o wydatkach na handel, wymiar sprawiedliwości i naukę (CJS) na rok budżetowy 2024, który obejmuje budżet NASA w wysokości 25.366 miliardów dolarów. Stanowiąc znaczne rozbieżności z ustawą Senatu, raport Izby zapewnia pełne finansowanie w wysokości 949.3 mln dolarów dla programu NASA Mars Sample Return (MSR), zapewniającego wystrzelenie lądownika do pobierania próbek i misji orbitera powrotnego na Ziemię do 2030 roku.

Choć raport Izby w pełni popiera program MSR, wstrzymuje to plany NASA dotyczące współpracy z europejską misją na Marsa. W raporcie wyraźnie stwierdza się, że nie wspiera wnioskowanego finansowania łazika Rosalind Franklin ExoMars, co nawiązuje do proponowanego wsparcia NASA dla misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Decyzja ta zapadła po zakończeniu w zeszłym roku przez Europejską Agencję Kosmiczną współpracy z Rosją.

W raporcie Izby uwzględniono oczekujące wyniki Niezależnej Komisji Rewizyjnej, która zakończyła prace we wrześniu. Zarząd doszedł do wniosku, że szanse na dotrzymanie przez MSR kosztów i harmonogramu są minimalne, szacując, że koszt programu będzie wynosić od 8 do 11 miliardów dolarów. Koszt ten przekracza próg 5.3 miliarda dolarów określony w raporcie Senatu, co podkreśla rozbieżności między obydwoma ustawami.

Chociaż ustawa Izby Reprezentantów w znacznym stopniu finansuje MSR, zmniejsza finansowanie innych programów NASA. Ustawa Izby Reprezentantów nieznacznie zwiększa budżet programów naukowych NASA do 7.38 miliarda dolarów w porównaniu z ustawą Senatu wynoszącą 7.341 miliarda dolarów. Jednak ustawa Izby zmniejsza finansowanie nauk o Ziemi, astrofizyki, heliofizyki oraz nauk biologicznych i fizycznych w porównaniu z ustawą Senatu.

Ponadto projekt ustawy Izby zawiera szczegółowe sformułowania dotyczące lokalizacji obiektu przyjmującego próbki MSR. Nakazuje NASA, aby priorytetowo potraktowała bliskość obecnego kuratora, umieszczając obiekt w promieniu 30 mil (50 kilometrów) od Johnson Space Center, gdzie znajduje się obecny obiekt. NASA nie wybrała jeszcze potencjalnej lokalizacji obiektu przyjmującego, ale podkreśliła potrzebę uzyskania oceny bezpieczeństwa biologicznego na poziomie 4 i możliwości wykorzystania istniejącego obiektu rządowego.

Ogólnie rzecz biorąc, raport autorów Izby zapewnia wyjątkową perspektywę poprzez pełne finansowanie borykającego się z problemami programu MSR, odbiegając jednocześnie od projektu ustawy Senatu, wstrzymując współpracę z europejską misją na Marsa. Decyzje podjęte w raporcie Izby będą miały znaczący wpływ na programy i przyszłe misje NASA.

FAQ

Na czym polega program zwrotu próbek firmy Mars?

Program Mars Sample Return to inicjatywa NASA mająca na celu pobieranie próbek z powierzchni Marsa i przesyłanie ich na Ziemię w celu dalszej analizy. Ma na celu dostarczenie cennych informacji na temat historii geologicznej planety i potencjalnych oznak przeszłego lub obecnego życia.

Z jaką europejską misją na Marsa planowała współpracować NASA?

Europejska misja marsjańska, znana jako łazik Rosalind Franklin ExoMars, to projekt kierowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Misja polega na wysłaniu łazika na Marsa w celu poszukiwania oznak przeszłego lub obecnego życia oraz zbadania środowiska planety.

Jakie są konsekwencje pełnego finansowania programu zwrotu próbek Mars?

Pełne finansowanie programu Mars Sample Return gwarantuje, że lądownik pobierający próbki i misje orbitujące powracające do Ziemi wystartują do 2030 roku. Fundusze te umożliwią NASA kontynuację eksploracji Marsa, zbieranie cennych próbek i potencjalnie dokonywanie przełomowych odkryć na temat planety.

Dlaczego w raporcie Izby zaprzestano współpracy z europejską misją na Marsa?

W raporcie Izby zdecydowano się nie wspierać finansowania przez NASA łazika Rosalind Franklin ExoMars ze względu na zakończenie przez Europejską Agencję Kosmiczną współpracy z Rosją. Decyzja ta odzwierciedla złożoność i wyzwania związane z międzynarodową współpracą w eksploracji kosmosu.