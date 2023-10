Czaszka nietoperza sprzed 50 milionów lat zapewnia nowy wgląd w wczesną ewolucję nietoperza

W jaskini we Francji odkryto prawie nienaruszoną czaszkę nietoperza, datowaną na około 50 milionów lat. Odkrycie to rzuca światło na tajemniczą wcześniej ewolucję nietoperzy. Nietoperze mają jeden z najgorszych zapisów kopalnych wśród ssaków, co utrudnia ustalenie, kiedy po raz pierwszy zaczęły latać lub przesiadywać w jaskiniach, a także kiedy rozwinęły swoje unikalne zdolności echolokacyjne. Czaszka nietoperza należąca do wymarłego gatunku Vielasia sigei była jednym z 23 skamieniałych osobników znalezionych w jaskini.

Poprzednie skamieliny nietoperzy były często fragmentaryczne lub całkowicie spłaszczone, co utrudniało badanie ich trójwymiarowej anatomii i ustalenie, czy korzystały z echolokacji. Jednakże czaszka Vielasia sigei została doskonale zachowana w wapieniu, zachowując swój pierwotny kształt. Umożliwiło to naukowcom zbadanie ucha wewnętrznego i porównanie go ze współczesnymi nietoperzami. Wyniki sugerują, że ten starożytny nietoperz prawdopodobnie wykorzystywał echolokację, co plasuje go znacznie przed wielorybami pod względem rozwijania tej zdolności. Przed tym odkryciem naukowcy byli pewni echolokacji jedynie we współczesnych rodzinach nietoperzy.

Nietoperz Vielasia sigei był małym gatunkiem żyjącym w jaskiniach i mierzył zaledwie 1.8 cm długości. Zaprzecza to wcześniejszym przypuszczeniom, że wczesne nietoperze żyły głównie na drzewach wokół jezior i lasów. Stabilność środowiska jaskiń prawdopodobnie zapewniła schronienie podczas wahań temperatury we wczesnym okresie eocenu.

Chociaż odkrycie to nie rozstrzyga ostatecznie debaty na temat wczesnej echolokacji nietoperzy, dostarcza przekonujących dowodów. Służy także jako inspiracja do dalszych badań zapisu kopalnego, aby uzyskać lepszy wgląd w ewolucję nietoperzy i ich unikalne cechy.

