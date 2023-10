Nowe badania pokazują, że maiazaura charakteryzowała się szybkim wzrostem i wysokim poziomem aktywności

By

W nowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Paleobiology naukowcy odkryli, że maiazaura, rodzaj dinozaura, miał zdolność wchłaniania dużych ilości energii i składników odżywczych oraz wykorzystywania ich do szybkiego wzrostu i wysokiego poziomu aktywności. Pomimo tego, że uważano je za powolne i ociężałe stworzenia, dinozaury takie jak Majazaura były w rzeczywistości stałocieplne i bardzo aktywne.

Naukowcy skupili się na tym, ile energii zużywały dinozaury wielkości minibusa, dorastając. Badając ich kości, badacze byli w stanie ustalić, że Majazaura ma zdolność naprawy i przebudowy kości, podobnie jak u ptaków i ssaków.

Według badań poruszanie się i przenoszenie ciężarów spowodowało mikropęknięcia w kościach dinozaura. Jednakże kości były w stanie same się zagoić w procesie zwanym przebudową kości. Proces ten polegał na wzroście naczyń włosowatych w starej kości, która następnie uległa rozpuszczeniu i zastąpieniu nową kością.

Chociaż wielu paleontologów znalazło dowody na przebudowę kości dorosłych dinozaurów, bardzo mało uwagi poświęcono kościom młodych dinozaurów. Aby zbadać kości młodych dinozaurów, naukowcy zbadali skamieniałości z formacji Two Medicine w Montanie, która dostarczyła rzadkiego zbioru kości tego samego gatunku dinozaurów na różnych etapach wzrostu.

Badania wykazały, że młoda Majazaura rosła w zdumiewająco szybkim tempie, osiągając wagę 200–400 kilogramów w drugim roku życia i ponad 3,000 kilogramów w wieku kilkunastu lat. Tak wysokie tempo wzrostu wymagało znacznej ilości tlenu i składników odżywczych z krwi.

Naukowcy opracowali także technikę pomiaru przepływu krwi z kości poprzez zbadanie rozmiaru otworu, przez który główna tętnica odżywcza wchodzi do kości. Korzystając z tej techniki, odkryli, że natężenie przepływu krwi u jednorocznych dinozaurów było znacznie wyższe niż u dorosłych dinozaurów, co wskazuje na duże zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze we wczesnych stadiach wzrostu.

Ogólnie rzecz biorąc, badania te dostarczają cennych informacji na temat wzrostu i poziomu aktywności dinozaurów, takich jak maiazaura. Podważa powszechnie panujący pogląd, że dinozaury są stworzeniami ospałymi i dostarcza nowych dowodów na poparcie teorii, że były to zwierzęta stałocieplne i bardzo aktywne.

