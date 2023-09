Najstarsza drewniana konstrukcja odkryta: zaawansowana cywilizacja przodków?

Archeolodzy dokonali niedawno przełomowego odkrycia: najstarszej kiedykolwiek znalezionej drewnianej konstrukcji, której historia sięga prawie pół miliona lat. Odkrycie to sugeruje, że nasi przodkowie byli znacznie bardziej zaawansowani, niż wcześniej sądzono. Niezwykłą konstrukcję odnaleziono przy wodospadzie Kalambo w Zambii, w pobliżu granicy z Tanzanią, i jest ona wyjątkowo dobrze zachowana. Uważa się, że jest to platforma, chodnik lub podwyższone mieszkanie, które utrzymuje naszych krewnych nad wodą.

Na drewnie znajdują się ślady nacięć, które wskazują, że do połączenia dwóch dużych kłód użyto prymitywnych narzędzi. Oprócz drewnianej platformy na miejscu odkryto także zbiór drewnianych narzędzi, w tym klin i kij do kopania. To odkrycie podważa pogląd, że nasi przodkowie używali drewna jedynie do ograniczonych celów, takich jak rozpalanie pożarów czy polowanie.

Larry Barham, główny autor badania i archeolog z Uniwersytetu w Liverpoolu, stwierdził, że to odkrycie zmieniło jego postrzeganie naszych przodków. Pokazało, że potrafią przekształcić swoje otoczenie i stworzyć coś innowacyjnego. Barham uważa, że ​​świadczy to o wysokim poziomie myślenia abstrakcyjnego, a być może nawet umiejętności językowych.

Konstrukcja była przypadkowym odkryciem podczas wykopalisk w 2019 roku w pobliżu rzeki Kalambo, nad wodospadem sięgającym wysokości 235 metrów. Uważa się, że wysoki poziom wody przy wodospadach zachował przez wieki drewnianą konstrukcję. Odkrycia dotyczące starego drewna są rzadkie ze względu na jego tendencję do gnicia, nie pozostawiając po sobie zbyt wielu śladów dla przyszłych pokoleń.

Aby dokładnie określić wiek struktury, badacze zastosowali nową metodę zwaną datowaniem luminescencyjnym, która mierzy, kiedy minerały po raz ostatni były wystawione na działanie światła słonecznego. To ujawniło, że struktura ma co najmniej 476,000 700,000 lat i poprzedza ewolucję Homo sapiens. W regionie odkryto skamieniałości Homo heidelbergensis, krewnego człowieka, datowane na okres od 200,000 XNUMX do XNUMX XNUMX lat.

Odkrycie podważa panujące przekonanie, że przodkowie człowieka prowadzili koczowniczy tryb życia. Położenie budowli w pobliżu wodospadów, które zapewniały niezawodne źródło wody, sugeruje, że mogła ona służyć jako stałe mieszkanie. Jednak hipoteza ta nie została jeszcze udowodniona i potrzebne są dalsze badania.

Ogólnie rzecz biorąc, to niesamowite znalezisko ukazuje ogromne możliwości i pomysłowość naszych przodków. Dostarcza dowodów na ich zaawansowane myślenie, zdolności planowania i tworzenia struktur, których nigdy wcześniej nie widziano. Odkrycie rodzi intrygujące pytania dotyczące rozwoju wczesnych cywilizacji i podkreśla potrzebę dalszych eksploracji i badań naszej odległej przeszłości.

