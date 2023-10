Zaskakujące tajemnice ukryte pod skorupą ziemską

By

W ramach przełomowych badań naukowcy dokonali fascynującego odkrycia na temat płaszcza Ziemi – warstwy pomiędzy skorupą a jądrem. Okazuje się, że pod naszymi stopami kryje się ogromny zbiornik wody, porównywalny wielkością do oceanów Spokojnego, Atlantyckiego i Indyjskiego razem wziętych.

W przeciwieństwie do znanej nam wody w stanie ciekłym na powierzchni Ziemi, woda ta jest magazynowana w postaci jonów w kryształach płaszcza. Odkrycie to podważa długo utrzymywane przekonanie, że górny i dolny płaszcz są pozbawione wody. Sugeruje to, że strefa przejściowa między nimi, znajdująca się około 255–410 mil pod ziemią, jest w rzeczywistości mokra.

Naukowcy przeprowadzili eksperymenty na skałach reprezentatywnych dla strefy przejściowej płaszcza. Obserwując poziomy lepkości tych skał, odkryli korelację ze zmierzonymi poziomami płaszcza. Oznacza to, że strefa przejściowa rzeczywiście zawiera wodę.

Co więcej, badanie sugeruje, że Ziemia może być „mokra aż do jądra”. Proponuje się, że sam płaszcz jest w stanie wytwarzać wodę w drodze reakcji chemicznych, a nie polegać wyłącznie na zderzeniach z kometami bogatymi w lód we wczesnej historii planety.

Odkrycie tego rozległego systemu wód podziemnych ma konsekwencje wykraczające poza naszą planetę. Rodzi to możliwość, że inne ciała niebieskie, w tym planety pozasłoneczne, również mogą kryć w swoich płaszczach oceany.

Obecność wody głęboko we wnętrzu Ziemi ma potencjalne konsekwencje dla aktywności sejsmicznej. Gdy woda wydostaje się z kryształów, może wytworzyć ogromne ciśnienie, ostatecznie wywołując trzęsienia ziemi, które powstają setki mil pod powierzchnią. Rzuca to nowe światło na tajemnicze pochodzenie niektórych zjawisk sejsmicznych.

Pomimo tych niezwykłych odkryć społeczność naukowa pozostaje niepewna co do dokładnego pochodzenia i ilości wody na naszej planecie. Trwająca debata podkreśla złożoność ewolucji Ziemi i jej znaczenie dla zrozumienia innych ciał niebieskich.

FAQ:

P: Gdzie w badaniu odkryto wodę?

O: Woda znajduje się w płaszczu, warstwie pomiędzy skorupą ziemską a jądrem.

P: W jaki sposób przechowywana jest woda?

Odp.: Woda jest przechowywana w kryształach w postaci jonów, a nie w postaci płynnej.

P: Jakie konsekwencje ma to odkrycie dla aktywności sejsmicznej?

O: Uwolnienie wody z kryształów może potencjalnie wywołać trzęsienia ziemi głęboko pod powierzchnią Ziemi.

P: Czy inne planety mogły mieć ukrytą wodę w swoich płaszczach?

O: Tak, możliwe jest, że inne ciała niebieskie, w tym planety pozasłoneczne, również zawierają w swoich płaszczach oceany.

P: Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na ten temat?

Odp.: Więcej szczegółów można znaleźć w oryginalnym artykule w [The US Sun] (https://www.thesun.co.uk/).