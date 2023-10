Niesamowicie dziwny elektryczny pojazd tygodnia Alibaba: motocykl samochodowy ze zderzakiem inspirowany motocyklem Troncycle

W tym tygodniu „Niesamowicie dziwny pojazd elektryczny Alibaba” przedstawia zwariowaną i niekonwencjonalną maszynę, która wydaje się przeczyć rozsądkowi. Przedstawiamy motocykl samochodzik do wolnowybiegu inspirowany Troncyclem. W przeciwieństwie do tradycyjnych przejażdżek karnawałowych, ten motocykl elektryczny nie musi być przywiązany do stalowej podłogi i sufitu. Zasilany jest z wbudowanego akumulatora, co pozwala na swobodne poruszanie się w dowolnym miejscu.

Chociaż ten niekonwencjonalny pojazd może nie nadawać się do codziennych dojazdów do pracy, oferuje unikalne funkcje, które rekompensują jego brak prędkości i mocy. Wyposażony w „cztery radary” i „plastik antykolizyjny” motocykl stawia na bezpieczeństwo. Pomimo akumulatora 24 V o małej mocy i silnika o mocy 350 W, pojazd rekompensuje to zaawansowanymi funkcjami technicznymi.

Oprócz zabezpieczeń motocykl wyróżnia się kolorowym pokazem świateł LED, gwarantującym atrakcyjną wizualnie jazdę. Chociaż może nie osiągać dużych prędkości, jego estetyka rekompensuje brak prędkości.

Należy zauważyć, że ten pojazd inspirowany Troncyclem odbiega od tradycyjnego projektu motocykla. Posiada trzy lub cztery mniejsze koła pod podwoziem, przypominające gokart w kształcie motocykla.

Co zaskakujące, ta zabawka dla dzieci zawiera również siedzenie na tylnym siedzeniu, dzięki czemu rodzice mogą doświadczyć dreszczyku emocji, podczas gdy ich dzieci przejmują kontrolę. Ta wyjątkowa konfiguracja zapewnia jedyne w swoim rodzaju wrażenia z jazdy zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Dla tych, którzy chcą zobaczyć rower zderzak-tron w akcji, dostępny jest film przedstawiający jazdę pojazdem przez profesjonalistę na zamkniętym torze.

Podsumowując, ten niesamowicie dziwny elektryczny pojazd tygodnia Alibaba przedstawia motocykl samojezdny typu zderzak z wolnym wybiegiem z elementami stylistycznymi inspirowanymi Troncycle. Pomimo skromnych specyfikacji motocykl oferuje innowacyjne funkcje bezpieczeństwa, żywy pokaz świateł LED i wyjątkową konfigurację, która pozwala rodzicom jeździć razem z dziećmi.

Definicje:

– Samochód zderzakowy: Mały samochód napędzany elektrycznie, używany w parkach rozrywki i na terenach targowych, wyposażony w gumowy zderzak pochłaniający uderzenia.

– Troncycle: fikcyjny motocykl występujący w filmie „Tron”, znany z futurystycznego designu i świetlistej estetyki.

Źródła:

– Film dotyczący zderzaka rowerowego: [Wideo] (źródło nie wymienione w artykule)

– Niesamowicie dziwny elektryczny pojazd tygodnia Alibaba Źródło: [URL] (źródło nie wymienione w artykule)