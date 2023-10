Szept Pando: Słuchanie drżącego olbrzyma

By

Starożytna i rozległa Pando, pojedyncze drzewo z 47,000 100 pędów wyrastających ze wspólnego systemu korzeniowego na powierzchni ponad 12,000 akrów w stanie Utah, jest jednym z największych żywych organizmów na Ziemi. Ta kolosalna, drżąca osika, której historia prawdopodobnie obejmuje 6,000 XNUMX lat, zgromadziła ponad XNUMX ton życia. Teraz, dzięki wydanym w tym roku nagraniom, mamy okazję posłuchać tego wspaniałego drzewa w sposób nigdy wcześniej niemożliwy.

Artysta dźwiękowy Jeff Rice, zaproszony przez Friends of Pando, umieścił hydrofon w zagłębieniu u podstawy gałęzi i pozwolił mu dotrzeć do korzeni drzewa. Ku swemu zdziwieniu usłyszał słaby dźwięk, który wzmagał się podczas burzy, przechwytując niesamowite, niskie dudnienie. Dźwięk, jak wyjaśnia Rice, jest wynikiem drgań milionów liści, które przechodzą przez gałęzie i wnikają w ziemię.

Wykorzystując te nagrania, Friends of Pando zamierza wykorzystać dźwięk do zmapowania złożonej sieci korzeni pod powierzchnią. Lance Oditt, założyciel Friends of Pando, widzi potencjał dźwięku nie tylko dostarczania pięknych i interesujących wrażeń słuchowych, ale także dostarczania bezcennych informacji na temat zdrowia Pando i jego otaczającego środowiska. Dźwięki te służą jako zapis lokalnej różnorodności biologicznej, oferując punkt odniesienia, który można zmierzyć w kontekście zmian środowiskowych.

To innowacyjne podejście do zrozumienia Pando może pomóc rzucić światło na różne aspekty tej starożytnej istoty. Dzięki zebranym danym można przeprowadzić dodatkowe badania dotyczące ruchu wody, związku między układami gałęzi, koloniami owadów i głębokością korzeni. Badania te mają na celu odkrycie więcej na temat ekosystemu otaczającego Pando, który jest coraz bardziej zagrożony z powodu działalności człowieka i wymierania drapieżników kontrolujących populacje roślinożerców.

Nagrania szeptu Pando zostały zaprezentowane na 184. Spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego i stanowią świadectwo wagi słuchania tajemnic tego drżącego giganta, zanim zostaną utracone.

Źródła: The Guardian, Friends of Pando