Pierwsza oficjalna impreza gwiazd w rezerwacie ciemnego nieba Hanle to wyjątkowe przeżycie dla astronomów-amatorów

Indyjski Instytut Astrofizyki (IIA), we współpracy z Departamentem Ochrony Przyrody Uniwersytetu UT Ladakh, zorganizował pierwszą oficjalną imprezę gwiazdową dla doświadczonych astronomów-amatorów. Wydarzenie miało miejsce w rezerwacie Hanle Dark Sky Reserve we wschodnim Ladakhu w dniach 12–15 października. Hanle, siedziba Indyjskiego Obserwatorium Astronomicznego, oferuje ciemne niebo i suchą pogodę, idealne do obserwacji ciał niebieskich.

Rezerwat Ciemnego Nieba Hanle (HDSR) charakteryzuje się jednym z najciemniejszych niebios w Indiach i obejmuje obszar o promieniu około 22 km. Rezerwat został utworzony przez UT Ladakh w celu zachowania dziewiczego ciemnego nieba i kontrolowania zanieczyszczenia światłem spowodowanego przez człowieka. Nie tylko wspiera badania astronomiczne, ale także promuje astroturystykę i przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wsi.

W przyjęciu gwiazd wzięło udział około 30 astronomów-amatorów, którzy przywieźli ze sobą teleskopy i aparaty fotograficzne, aby uchwycić piękno nocnego nieba bez ingerencji zanieczyszczeń świetlnych. Ajay Talwar, wielokrotnie nagradzany astrofotograf, podkreślił znaczenie ciemnego nieba dla obserwacji słabych obiektów i robienia szczegółowych zdjęć. Podkreślił, że niektóre zjawiska astronomiczne, takie jak fałszywy świt i światło zodiakalne, można obserwować jedynie z Hanle ze względu na panującą tam ciemność.

Jedną z głównych atrakcji gwiezdnej imprezy była możliwość obserwacji i sfotografowania Światła Zodiakalnego, czyli słabego światła słonecznego rozproszonego przez pył w płaszczyźnie Układu Słonecznego. Uczestnicy mogli obserwować to zjawisko przez dwie kolejne noce.

Wydarzenie przyciągnęło uczestników z różnych miejsc w całych Indiach, w tym z Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep i Bombaju. Sudhash Natarajan z Bangalore Astronomical Society wspomniał, jak niebo Hanle'a Bortle-1, określone jako najciemniejszy poziom, pozwoliło mu obserwować niejasne, słabe galaktyki. Wyraził entuzjazm dla powrotu do Hanle co roku.

Oprócz imprezy gwiazdowej IIA, dzięki funduszom z UT Ladakh, dostarczyła wybranym mieszkańcom rezerwatu 24 małe teleskopy i przeszkoliła ich na Ambasadorów Astronomii. Inicjatywa ta ma na celu zaangażowanie i edukację lokalnej społeczności w zakresie astronomii oraz dalsze zwiększanie potencjału astroturystycznego Hanle.

Dyrektor IIA, prof. Annapurni Subramaniam, wyraziła satysfakcję z dzielenia się wyjątkowym niebem HDSR z entuzjastami astronomii i pochwaliła szkolenie lokalnych społeczności na Ambasadorów Astronomii wśród turystów.

Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza oficjalna impreza gwiezdna w Rezerwacie Ciemnego Nieba Hanle zapewniła astronomom-amatorom możliwość poznania dziewiczego ciemnego nieba i szczegółowego uchwycenia obiektów niebieskich. Sukces wydarzenia uwydatnił potencjał Hanle jako poszukiwanego miejsca dla miłośników astronomii w Indiach i poza nimi.

Definicje:

– Indyjski Instytut Astrofizyki (IIA): Organizacja prowadząca badania w różnych dziedzinach astrofizyki i astronomii w Indiach.

– Departament Ochrony Dzikiej Przyrody, UT Ladakh: Departament odpowiedzialny za ochronę i zachowanie dzikiej przyrody na terytorium Unii Ladakh.

– Rezerwat Ciemnego Nieba Hanle (HDSR): Obszar o promieniu około 22 km wokół Hanle, który został wyznaczony jako rezerwat ciemnego nieba w celu kontrolowania zanieczyszczenia światłem i zachowania ciemnego nieba na potrzeby badań astronomicznych i astroturystyki.

– Fałszywy Świt: Zjawisko obserwowane przed świtem, gdy niebo wydaje się być oświetlone, mimo że słońce jeszcze nie wzeszło.

– Światło zodiakalne: Słabe światło słoneczne rozproszone przez pył w płaszczyźnie Układu Słonecznego, widoczne na ciemnym niebie przed świtem lub po zachodzie słońca.

– Skala Bortle’a: Skala numeryczna mierząca ciemność nocnego nieba, przy czym Bortle-1 to najciemniejszy poziom.

– Ambasadorzy astronomii: mieszkańcy wsi w Rezerwacie Ciemnego Nieba Hanle, którzy zostali przeszkoleni w zakresie edukowania turystów i prowadzenia ich w zakresie zajęć związanych z astronomią.

Źródła: Indyjski Instytut Astrofizyki (IIA), Departament Ochrony Dzikiej Przyrody, UT Ladakh.