Astrofotografowie zbierają się w Hanle, aby obserwować światło zodiakalne

Astronomowie-amatorzy z różnych części Indii zebrali się niedawno w Hanle, wiosce w regionie Ladakh, aby być świadkami i uchwycić nieuchwytne zjawisko znane jako Światło Zodiakalne. Wielokrotnie nagradzany astrofotograf Ajay Talwar, który przyjeżdża do Hanle od wielu lat, podkreślił znaczenie ciemnego nieba dla szczegółowej obserwacji słabych obiektów. Według Talwara niektóre wydarzenia astronomiczne, takie jak fałszywy świt czy światło zodiakalne, można obserwować tylko z Hanle ze względu na wyjątkową ciemność.

Światło Zodiakalne to słaby blask światła słonecznego rozproszonego przez cząsteczki pyłu w płaszczyźnie Układu Słonecznego. Zjawisko to jest niezwykle słabe i można je obserwować jedynie z najciemniejszych miejsc, tuż przed świtem. Uczestnicy Star Party w Hanle mieli szczęście być świadkami i fotografować to efemeryczne światło przez dwie kolejne noce.

Wydarzenie przyciągnęło zróżnicowaną grupę uczestników, w tym mieszkańców lokalnych wiosek, turystów i miłośników astronomii z takich miast jak Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep i Bombaj. Sudhash Natarajan, członek Towarzystwa Astronomicznego w Bangalore, podzielił się swoim podekscytowaniem obserwacjami mało znanych galaktyk w ośrodku Hanle Deep Space Resort (HDSR) w Hanle, który oferuje wyjątkowo ciemne niebo Bortle-1 do obserwacji gwiazd.

Kolejny uczestnik Dorjey Angchuk podkreślił, że Hanle to raj dla astronomów-amatorów. Ujawnił plany ustanowienia HDSR Star Party jako corocznego wydarzenia, mając nadzieję, że stanie się ono wysoce pożądanym zgromadzeniem entuzjastów astronomii zarówno w Indiach, jak i za granicą. Ponadto Hanle jest promowane jako miejsce astroturystyki, zachęcając więcej turystów do odkrywania cudów nocnego nieba w tym odległym regionie.

Ogólnie rzecz biorąc, spotkanie pasjonatów astrofotografów i astronomów w Hanle zapewniło wyjątkową okazję, aby być świadkiem eterycznego piękna Światła Zodiakalnego i docenić wyjątkową ciemność, która umożliwia takie obserwacje.

