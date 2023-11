Odkrywanie tajemniczych głębin Jowisza: nawiedzone odkrycie Juno

Należąca do NASA sonda kosmiczna Juno dokonała mrożącego krew w żyłach odkrycia podczas niedawnego przelotu obok Jowisza. Na zdjęciu wykonanym 7 września Juno uchwyciła obraz obszaru na dalekiej północy Jowisza, znanego jako Jet N7. Tym, co czyni to zdjęcie szczególnie niesamowitym, jest to, jak wirujące chmury i burzliwe burze w tym regionie utworzyły rozciągniętą, upiorną twarz.

Ta niebiańska niespodzianka na Halloween zapewnia urzekający widok gazowego giganta, który zdaje się zakładać halloweenową maskę w postaci nawiedzonej twarzy. Niski kąt padania światła słonecznego uwydatnił skomplikowane cechy topograficzne, odsłaniając głębię tego tajemniczego regionu. Naukowiec obywatelski Władimir Tarasow umiejętnie przetworzył surowe dane z JunoCam, przyczyniając się do zrozumienia dynamiki atmosfery Jowisza.

Atmosfera Jowisza słynie z burzliwych warunków pogodowych i potężnych systemów burzowych. Wirujące chmury na tym zdjęciu przedstawiają dwoje zapadniętych oczu, skręcony nos i wykrzywione usta, co potęguje niepokojący efekt. Należy jednak zauważyć, że te obrazy z Juno często powodują pareidolię, zjawisko, w którym obserwatorzy postrzegają twarze lub wzory o przypadkowych kształtach.

Miłośnicy astrologii mogą pamiętać inne przypadki pareidolii na ciałach niebieskich, takie jak niesławna „Twarz na Marsie”. Ponadto niektórzy detektywi internetowi uważają, że zidentyfikowali różne „zwierzęta” na Marsie na zdjęciach wykonanych przez należące do NASA łaziki Curiosity i Perseverance.

Misja Juno wykracza poza robienie urzekających zdjęć. Dostarcza naukowcom cennych danych do badania złożonej dynamiki atmosfery Jowisza. Analizując burze atmosferyczne, cyklony i antycyklony, eksperci mogą uzyskać wgląd w warunki pogodowe na planecie i wiatry strumieniowe.

FAQ:

P: Co oznacza pareidolia?

Odp.: Pareidolia to zjawisko, w którym jednostki postrzegają znajome wzorce, takie jak twarze lub przedmioty, w niepowiązanych lub przypadkowych bodźcach.

P: Jaki jest cel misji Juno?

O: Misją Juno jest badanie atmosfery Jowisza i zbieranie danych w celu lepszego zrozumienia wzorców pogodowych planety i dynamiki atmosfery.

P: Czy istnieją inne przypadki pareidolii w kosmosie?

O: Tak, słynna „Twarz na Marsie” jest jednym z przykładów pareidolii w przestrzeni kosmicznej wraz z różnymi formacjami „zwierzęcymi”, które według niektórych zidentyfikowano na zdjęciach wykonanych przez łaziki marsjańskie.

P: Kto przetwarzał obraz zarejestrowany przez Juno?

O: Naukowiec obywatelski Władimir Tarasow umiejętnie przetworzył surowe dane z JunoCam, aby lepiej zrozumieć dynamikę atmosfery Jowisza.