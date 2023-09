Starożytne drewniane kłody ujawniają zaawansowane umiejętności wczesnych ludzi

By

Archeolodzy odkryli w Zambii starożytne drewniane kłody, które podważają wcześniejsze założenia dotyczące możliwości wczesnych ludzi. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Nature sugerują, że ludzie z epoki kamienia budowali konstrukcje prawie pół miliona lat temu, co wskazuje na nieznany wcześniej poziom inteligencji i wyobraźni.

W ramach projektu badawczego Deep Roots of Humanity Uniwersytetu w Liverpoolu odkopano i przeanalizowano starożytne drewno. Profesor Larry Barham, kierownik projektu, stwierdził, że odkrycie to zmieniło jego wiedzę na temat wczesnych przodków człowieka. Wierzy, że ci starożytni ludzie wykorzystali swoje umiejętności i kreatywność, aby zbudować z drewna coś nowego i dużego.

Naukowcy odkryli także starożytne drewniane narzędzia, w tym kije do kopania, ale najbardziej ekscytującym odkryciem były dwa kawałki drewna, które pasowały do ​​siebie pod kątem prostym. Do wycinania w kłodach nacięć używano narzędzi kamiennych, umożliwiających ich konstrukcyjne łączenie. Analizując warstwy ziemi, w których zakopano drewno, zespół ustalił, że miało ono około 476,000 XNUMX lat.

Dotychczasowe dowody wykorzystania drewna przez ludzi ograniczały się do rozpalania ognia i wytwarzania prostych narzędzi. Odkrycie to podważa pogląd, że pierwsi ludzie prowadzili wyłącznie koczowniczy tryb życia i pokazuje, że byli zdolni do tworzenia bardziej złożonych konstrukcji.

Przeznaczenie tych drewnianych konstrukcji pozostaje niejasne. Rozmiar kłód sugeruje, że wykorzystano je do budowy czegoś pokaźnego, na przykład platformy dla schronienia lub konstrukcji nad rzeką do wędkowania. Jednak bez pełniejszych dowodów trudno jest określić dokładny charakter tych budowli ani gatunek starożytnych ludzi, którzy je zbudowali.

Drewniane artefakty zostały przetransportowane do Wielkiej Brytanii w celu analizy i konserwacji. Po zakończeniu zostaną one zwrócone do Zambii w celu wystawienia. Mamy nadzieję, że te odkrycia wzbogacą zbiory i rzucą światło na tradycję obróbki drewna w Zambii oraz starożytne interakcje człowieka ze środowiskiem.

Źródło: BBC News