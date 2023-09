Najstarsze znane zastosowanie drewna w budownictwie odkryto w Zambii

By

Archeolodzy odkryli najwcześniejsze znane zastosowanie drewna w budownictwie na równinie zalewowej na szczycie wodospadu w północnej Zambii. Konstrukcja, której początki sięgają 476,000 XNUMX lat temu, znacznie poprzedza kolejne znane pojawienie się drewna w budownictwie. Drewniane nacięcie, celowo wykonane techniką skrobania i żucia, łączyło dwie części i zostało znalezione wraz z licznymi drewnianymi narzędziami w podmokłym jeziorze. Odkrycia podważają pogląd, że tylko Homo sapiens był zdolny do modyfikowania krajobrazu.

Konserwacja drewna jest zjawiskiem rzadkim ze względu na rozkład, co utrudnia określenie pochodzenia obróbki drewna. Jednak drewniane włócznie zachowały się w podmokłych warunkach w Anglii i Niemczech i sięgają setek tysięcy lat. Kawałek drewna sprzed 780,000 XNUMX lat znaleziony w Izraelu został zinterpretowany jako najstarsze znane drewniane narzędzie. Chociaż dowody na obróbkę drewna we wczesnej prehistorii są nieliczne, odkrycie w Kalambo dostarcza znacznych ilości obrobionych kawałków drewna, co sugeruje szeroki zakres potencjalnych zastosowań poza bronią.

Przeznaczenie konstrukcji pozostaje nieznane, ale badacze spekulują, że mogła ona służyć jako platforma lub chodnik w środowisku nad jeziorem. W paleolicie afrykańskim i euroazjatyckim nie odkryto żadnego innego konstrukcyjnego zastosowania drewna, z wyjątkiem innej kłody z karbem odkrytej wcześniej w tym samym miejscu 70 lat temu.

To przełomowe odkrycie wpisuje się w fascynującą historię archeologiczną Zambii. Wcześniej w Kabwe odkryto czaszkę hominina znanego jako Kabwe Man, Homo heidelbergensis. Liczący około 300,000 XNUMX lat człowiek Kabwe obalił liniową teorię ewolucji człowieka i ujawnił istnienie wielu równoległych linii ludzkich. Chociaż Czaszka może nie być bezpośrednio połączona z drewnianą konstrukcją, pozostaje mocnym kandydatem.

Tożsamość twórców konstrukcji i bogactwo narzędzi pozostają niepewne, gdyż w tym czasie Afrykę zamieszkiwały różne gatunki homininów. Jednakże region Kalambo był ośrodkiem aktywności wielu odmian homininów, w tym Homo heidelbergensis i prawdopodobnie Homo naledi. Konieczne są dalsze badania, aby odkryć tajemnice najwcześniejszego znanego zastosowania drewna w budownictwie w Zambii.

