Naukowcy z Brown University zwrócili uwagę na luki w zabezpieczeniach ChatGPT OpenAI, pokazując, że chatbotami można manipulować, aby reagowały na tematy tabu, po prostu używając języka innego niż angielski. ChatGPT, podobnie jak większość chatbotów, ma listę zakazanych tematów, których nie chce omawiać. Jednakże, wprowadzając monit w języku, który nie jest przeszkolony w podstawowym modelu, można ominąć filtry. Na przykład, gdy w języku Zulu wprowadzono monit z prośbą o wskazówki, jak ukraść ze sklepu, aby nie dać się złapać, ChatGPT udzielił przydatnych porad w tym samym języku. Badanie to rzuca światło na wyzwania związane ze zrozumieniem ludzkich intencji i wysiłków, jakie ludzie są skłonni podjąć, aby oszukać sztuczną inteligencję.

Z innych wiadomości dotyczących sztucznej inteligencji narzędzia sztucznej inteligencji Google są wykorzystywane do kontrolowania sygnalizacji świetlnej w różnych miastach na całym świecie w ramach projektu Green Light. Celem jest wykorzystanie danych o ruchu drogowym pobieranych w czasie rzeczywistym z Map Google w celu optymalizacji przepływu ruchu, poprawy wydajności i ograniczenia emisji. Choć projekt wydaje się obiecujący, pojawiły się obawy co do zaangażowania Google w takie systemy kontroli.

Dla sfrustrowanych zakodowanymi sekwencjami artykuł zawiera wyjaśnienia dotyczące numerów identyfikacyjnych pojazdów (VIN). Numery VIN składające się z 17 znaków zawierają informacje o kraju pochodzenia pojazdu, producencie, modelu, układzie napędowym, roku modelowym, kodzie fabryki, numerze produkcji, a nawet zawierają sumę kontrolną zapobiegającą podróbkom.

W dziedzinie norm sprzeczne obchody „Światowego Dnia Normalizacji” miały różne daty, w zależności od organizacji. ANSI, NIST i ASTM obchodziły ten dzień 12 października, podczas gdy ISO, IEC i ITU wyznaczyły 14 października jako swoje święto. xkcd w humorystyczny sposób oddaje tę sytuację.

Mówiąc prościej, logo Bluetooth zyskało oficjalne uznanie Duńskiego Muzeum Narodowego 26 lat po przyjęciu na nim runy duńskiego króla Haralda Sinozębego. Wspomina się o skłonności Wikingów do używania dosłownych, a czasem niemiłych przezwisk, czego przykładem jest ojciec Haralda „Gorm Stary” i następca „Sweyn Widłobrody”, a także zabawnie proste imiona, takie jak „Ivar Bez Kości” i „Eystein Paskudny Pierdnięcie”. ”

Źródło: badania Brown University, raport Google Project Green Light, artykuł VIN, obchody Światowego Dnia Standardów, rozpoznawanie logo Bluetooth.