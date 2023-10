Przyszłość żywności w kosmosie: uprawa roślin na potrzeby długotrwałych misji

Gdy NASA przygotowuje się do misji na Księżyc i Marsa, jednym z kluczowych wyzwań jest zapewnienie członkom załogi zrównoważonych źródeł pożywienia podczas ich dłuższych pobytów w kosmosie. Obecnie astronauci polegają głównie na żywności paczkowanej, która z biegiem czasu ma ograniczenia pod względem jakości i wartości odżywczej. Aby rozwiązać ten problem, badacze badają możliwość uprawy żywności w przestrzeni kosmicznej, minimalizując potrzebę częstych dostaw i zapewniając świeże i pożywne dostawy żywności na potrzeby długotrwałych misji.

NASA zainicjowała projekt „Growing Beyond Earth” we współpracy z ogrodem botanicznym Fairchild w 2015 roku. Projekt ten obejmuje setki klas przedmiotów ścisłych w gimnazjach i liceach w całych Stanach Zjednoczonych uprawiających różne nasiona w środowisku podobnym do tego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ( ISS). Nasiona, które dobrze rosną w tych klasach, są następnie przenoszone do komory w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego w NASA w celu dalszych testów. Wybrane nasiona są ostatecznie wysyłane na ISS w celu oceny ich wzrostu w warunkach mikrograwitacji.

NASA opracowała także specjalistyczne systemy wspierające wzrost roślin w kosmosie. System Produkcji Warzyw (Veggie) to komora o małej mocy, zdolna pomieścić sześć roślin. Członkowie załogi ręcznie pielęgnują rośliny, podlewając je ręcznie. Inny system, Pasywny Orbitalny System Dostarczania Odżywek (Veggie PONDS), automatyzuje karmienie i podlewanie roślin. Advanced Plant Habitat to w pełni zautomatyzowane urządzenie przeznaczone do badania wzrostu roślin przy minimalnym zaangażowaniu załogi.

Warunki świetlne i odżywcze mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego wzrostu roślin w kosmosie. Seria eksperymentów znanych jako Veg-04A, Veg-04B i Veg-05 dotyczyła wzrostu musztardy Mizuna, zielonej rośliny liściastej, w różnych warunkach oświetleniowych. Plony, skład odżywczy i poziom mikrobiologii roślin uprawianych w kosmosie porównano z roślinami uprawianymi na Ziemi. Członkowie załogi ocenili także smak, konsystencję i inne cechy produktu. Inny eksperyment, Plant Habitat-04, skupiał się na interakcjach roślina-drobnoustroje oraz oceniał smak i konsystencję papryczek chili.

Wstępne eksperymenty wykazały, że mikrograwitacja może wpływać na rozwój roślin, ale nie szkodzi ogólnemu zdrowiu roślin. Na przykład rośliny pszenicy urosły o 10% w warunkach mikrograwitacji w porównaniu do swoich odpowiedników na Ziemi. Badania Seedling Growth wykazały, że sadzonki mogą przystosować się do mikrograwitacji poprzez zmianę ekspresji genów związanej ze stresorami wywoływanymi przez przestrzeń kosmiczną. Wyczuwanie grawitacji u roślin badano w ramach badania Plant Gravity Sensing przeprowadzonego przez Japońską Agencję Badań Kosmicznych (JAXA). W badaniu tym zmierzono wpływ mikrograwitacji na poziom wapnia, dostarczając wiedzy na temat projektowania skutecznych metod uprawy roślin w przestrzeni kosmicznej.

Odpowiednie dostarczanie wody jest poważnym wyzwaniem w warunkach mikrograwitacji. Badanie gospodarki wodnej roślin wykazało hydroponiczną metodę dostarczania wody i powietrza do korzeni roślin. W badaniu XROOTS eksperymentowano z technikami hydroponicznymi i aeroponicznymi (na powietrzu) ​​jako alternatywami dla tradycyjnej uprawy w glebie. Techniki te mogą potencjalnie umożliwić produkcję roślinną na dużą skalę na potrzeby przyszłej eksploracji kosmosu.

Ponadto badania VEG-03 obejmowały uprawę różnych warzyw, w tym Extra Dwarf Pak Choi, musztardy Amara i czerwonej sałaty rzymskiej. Podczas eksperymentu astronauta NASA Mike Hopkins przeprowadził pierwszy w historii przeszczep roślin w kosmosie, przenosząc zdrowe kiełki z jednej poduszki roślinnej do borykających się z problemami roślin w Veggie. Ten udany przeszczep stwarza nowe możliwości usprawnienia wzrostu roślin w warunkach mikrograwitacji i poszerzenia różnorodności upraw, które można uprawiać w kosmosie.

W miarę jak NASA kontynuuje badania i eksperymenty, staje się oczywiste, że uprawa roślin w kosmosie jest obiecującym rozwiązaniem w przypadku długotrwałych misji. Wiedza zdobyta w wyniku tych przedsięwzięć pomoże w kształtowaniu przyszłych technologii i metod zrównoważonej produkcji żywności w kosmosie, wspierając ambitne cele agencji w zakresie eksploracji człowieka poza Ziemią.

