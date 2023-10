Globalne ocieplenie może zwiększyć rozprzestrzenianie się drapieżników z raf koralowych

By

Globalne ocieplenie nie tylko przyczynia się do blaknięcia koralowców, ale może także zwiększyć populację rozgwiazd korony cierniowej, znanych drapieżników raf koralowych. Te rozgwiazdy w wieku dorosłym są prawdziwymi drapieżnikami pożerającymi rafy koralowe. Jednak jako młode zachowują się jak roślinożercy i czekają, aż żywe koralowce wyzdrowieją, zanim staną się drapieżnikami koralowymi.

Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney przeprowadzili eksperymenty, aby sprawdzić odporność młodych rozgwiazd z korony cierniowej na stres cieplny. Celem eksperymentów było naśladowanie warunków panujących w morskich falach upałów, które prowadzą do blaknięcia i śmiertelności koralowców. Rozgwiazdy wystawiono na działanie fal upałów o temperaturach od 28°C do 30°C i wykazały one znacznie większą tolerancję na warunki fal upałów w porównaniu z koralowcami.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Global Change Biology wykazało, że młode rozgwiazdy z korony cierniowej są w stanie wytrzymać wysokie temperatury do 20 dni. Opór ten jest prawie trzykrotnie większy niż intensywność ciepła powodująca blaknięcie koralowców. Odkrycia sugerują, że ocieplenie wody może faktycznie przynieść korzyści tym rozgwiazdom. Obfitość siedlisk gruzu koralowego wynikająca z blaknięcia i śmiertelności koralowców pozwala z czasem na zwiększanie ich liczby.

Ocieplenie oceanów stanowi bezpośrednie zagrożenie dla przetrwania koralowców, ponieważ różne gatunki koralowców znikają w regionach takich jak Morze Śródziemne i Wielka Rafa Koralowa w Australii, gdzie dochodzi do poważnego blaknięcia. Według raportu rządu australijskiego 91% koralowców Wielkiej Rafy Koralowej zostało uszkodzonych w wyniku blaknięcia w wyniku długotrwałej letniej fali upałów.

Podsumowując, globalne ocieplenie stanowi poważne zagrożenie dla raf koralowych nie tylko ze względu na blaknięcie, ale także potencjalne sprzyjanie rozprzestrzenianiu się rozgwiazd z korony cierniowej. Zrozumienie wpływu zmiany klimatu na ekosystemy morskie ma kluczowe znaczenie dla działań ochronnych.

